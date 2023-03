Caricatore Wireless pieghevole ULTRA RAPIDO in sconto su Amazon

Caricatore Wireless pieghevole per ricaricare con grande velocità il tuo smartphone, ora a buon prezzo su Amazon.

La comodità e la velocità di ricarica garantite da un Caricatore Wireless pieghevole sono di gran lunga superiori rispetto al tradizionale cavo USB.

Proprio per questo motivo, dovresti approfittare della promozione Amazon, che offre un coupon del 15% da applicare sul prezzo di listino!

Super ricarica wireless per il tuo smartphone

Questa stazione di ricarica adotta un’avanzata tecnologia di controllo automatico, che la rende particolarmente sicura da fenomeni di sovraccarico, sovracorrente e sovratensione, assicurando anche il controllo della temperatura e il rilevamento di oggetti estranei.

Con il suo design pieghevole, otterrai un’area di ricarica più ampia, da disporre orizzontalmente o verticalmente.

Ciò significa che il Caricatore Wireless pieghevole è anche un supporto per il tuo smartphone, quindi potrai guardare video o fare videochiamate con maggiore comodità.

Il design è elegante, mentre la funzione salva spazio ti permetterà di portarlo ovunque o di riparlo con facilità all’interno di una borsa.

Attraverso l’apposito indicatore LED potrai visualizzare il livello di ricarica del Caricatore Wireless.

La spia luminosa verde segnala la modalità stand-by, quella blu che lo smartphone è in carica e, infine, quella blu-verde quando sono rilevati degli oggetti estranei.

Il prodotto include, oltre al Caricatore Wireless pieghevole, un cavo per l’alimentazione USB di tip C e una guida delle istruzioni.

Per qualsiasi domanda relativa al prodotto in questione, non esitare a contattare l’azienda madre attraverso Amazon.

Il Caricatore Wireless pieghevole è un ottimo dispositivo per iniziare a caricare velocemente il tuo smartphone grazie alla tecnologia di ricarica rapida, ma, allo stesso tempo, è anche un valido supporto per telefoni.

Acquistalo oggi per approfittare dell’imperdibile promozione Amazon, che offre un coupon del 15% da applicare sul prezzo di listino.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.