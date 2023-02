Ricariche in soli 60 minuti con il caricatore DOPPIO USB C

Esigenza di ricarica VELOCEMENTE i tuoi dispositivi? Puoi farlo con il Caricatore USB C Doppio Porta 35W Nero VOLTME, a meno di 30€. Scoprilo su Amazon in sconto!

iPhone, tablet, portatile, fotocamera e chissà quanti altri dispositivi digitali utilizzi ogni giorno e decidono di… scaricarsi contemporaneamente! Certo, puoi sempre metterli in carica, ma quanto tempo perdi ad attendere che si ricarichino completamente? Per non parlare di quando corri alla ricerca di prese di corrente libere e puntualmente ne trovi una sola disponibile: da oggi puoi risolvere i tuoi problemi con il caricatore USB C doppio da 35W che fa passare i tuoi dispositivi dal 10% al 60% di ricarica in appena 60 minuti.

Questo caricatore può ricaricare rapidamente dispositivi come iPhone 14/13/12, iPad, MacBook Air e Galaxy S21, e molti altri dispositivi compatibili con la tecnologia USB C.

Leggero, compatto e poco ingombrante

Molto compatto, potente e compatibile con la ricarica rapida fino a 35W. Caricatore USB C multiplo compatto con tecnologia GaN di VOLTME, ideale da portare nello zaino perché consente di risparmiare spazio e peso. Il VOLTME dispone anche di controlli di sicurezza, tra cui la protezione da sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Questo garantisce che i dispositivi utilizzati siano sempre protetti durante la ricarica, riducendo il rischio di danni o malfunzionamenti. Un dispositivo di ricarica altamente efficiente e sicuro, ideale per ricaricare rapidamente tutti i tuoi dispositivi compatibili con USB C.

Approfitta subito della rivoluzionaria tecnologia GaN PD 3.0 & PPS per una maggiore efficienza energetica ad un prezzo veramente vantaggioso: solamente 29€ grazie allo sconto del 20% già applicato da Amazon e all’ulteriore coupon sconto del 5% che dovrai flaggare (si trova appena sotto il prezzo indicato) per ritrovarlo applicato al checkout e quindi nel carrello.

