Caricatore SPETTACOLARE: lo SCONTO è SUPER

Il potente caricatore usb ad un prezzo davvero super, perfetto per rendere la tua vita lavorativa e il tuo studio più efficienti.

Hai sempre con te il tuo laptop o i tuoi device, per studio e lavoro, e la paura è sempre quella: e se si scarica la batteria? E quanto tempo occorre per dare un po’ di energia al tuo dispositivo? Un dubbio più che lecito, che merita una soluzione più che adeguata. Solo per adesso la risoluzione a questa problematica c’è, è in forte SCONTO, e puoi acquistare subito su Amazon. Il caricatore USB C della Rocoren è davvero perfetto se vuoi ricaricare il tuo dispositivo in pochissimo tempo.

Puoi acquistare subito questo fantastico accessorio per il tuo benessere digitale a solo a 63,99 euro applicando il COUPON attualmente usufruibile in fase d’acquisto. Acquistando un Cavo USB della Rocoren puoi anche ottenere il 50% di sconto su questo secondo acquisto, promozione esclusiva della Rocoren.

Se possiedi un account Amazon Prime potrai riceverlo a casa con una spedizione veloce gratuita in tutta Italia grazie al servizio in abbonamento, molto utile per garantire sicurezza e rapidità.

Ecco le caratteristiche che rendono questo accessorio davvero ottimo

Questo prodotto da 140 W, quindi molto potente, ti permette di ricaricare il tuo device dallo 0% al 50% in circa 30 minuti. Il caricatore della Rocoren ha 3 uscite di ricarica rapida – con 2 porte USB-C e una porta USB-A – ed è possibile ricaricare rapidamente lo smartphone e le cuffie allo stesso tempo, mentre si ricarica rapidamente il tuo notebook.

La tecnologia GaN ti permette nonostante le dimensioni ridotte di questo accessorio di avere ottime prestazioni e potenza. Il design è compatto ed elegante, adatto in ufficio o per la tua casa.

Desideri avere ad un prezzo davvero MINUSCOLO un accessorio ultra potente e utile per le tue giornate lavorative e di studio? Allora acquista subito il caricatore USB C della Rocoren, prezzo SUPER solo per aesso su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.