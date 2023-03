Caricatore Samsung Wireless al 50% DI SCONTO su Amazon!

Una grande comodità ad un prezzo bassissimo! Approfitta della mega offerta e acquista ora su Amazon il caricatore Samsung Wireless e lo paghi solo 21,99 euro!

Questa non te la puoi proprio perdere! Abbiamo scovato per te un’OFFERTA INCREDIBILE! Il caricatore Samsung Wireless con ricarica super rapida al 50% di sconto, acquistalo ora su Amazon.

Grazie allo sconto pazzesco lo pagherai praticamente la metà, quindi dal costo iniziale di 44 euro tu ora lo paghi solamente 21,99 euro.

Il tuo smartphone sarà sempre carichissimo in pochi minuti con il caricatore Samsung Wireless

Dispositivi mai più scarichi! Con questo caricatore puoi dimenticare la brutta sensazione di scoprire di avere il cellulare o le cuffie scariche e non avere il tempo di ricaricarle perché ti basterà appoggiarle sul caricatore wireless e, grazie alla ricarica super rapida, in pochissimi minuti sarà tutto carico e pronto per affrontare con te l’intera giornata.

Migliora la tua esperienza di ricarica con la ricarica rapida 2.0. Semplicissimo da usare, dovrai solo appoggiare il tuo Galaxy smartphone o le tue Galaxy Buds e il gioco è fatto. Inoltre si tratta di un prodotto sicuro poiché il sistema di raffreddamento a ventola incorporato limita il surriscaldamento del dispositivo.

Quali sono i dispositivi compatibili con il caricatore Samsung Wireless? Praticamente tutti, ovvero S22, S22+, S22 Ultra, Galaxy Z Fold4 5G, Galaxy Z Fold3 5G, Z Fold2 5G, Z Fold, Z Flip4 5G, Z Flip3 5G, Z Flip, Z Flip 5G, S21 Ultra 5G, S21+ 5G, S21 5G, Note20 Ultra 5G, Note20 5G, S20 Ultra 5G, S20+ 5G, S20 5G, Note10+, Note10+ 5G, Note10, Note10 5G, S10,S10+, S10e, S10 5G, S9, S9+, S8, S8+, S7, S7 Edge, Note9, Note8, Note5, S6 Edge+,S6, S6 Edge and Apple iPhone 11 Pro Max,11 Pro, 11, X, XS, XS Max, XR, 8, 8 Plus.

Una grande comodità ad un prezzo bassissimo! Approfitta della mega offerta e acquista ora su Amazon il caricatore Samsung Wireless con il 50% di sconto e lo paghi solamente 21,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.