Caraffa filtrante per acqua SCONTATA AL 40%: un regalo ECO-FRIENDLY per limitare lo spreco di plastica!

Ecco un'idea regalo super sostenibile che aiuterà l'ambiente limitando anche la spesa quotidiana

Un’ottima idea regalo eco-friendly per ridurre sia lo spreco di plastica che i consumi sulla spesa quotidiana è questa Caraffa Filtrante per acqua marcata BRITA. L’articolo è in offerta speciale su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%, quindi quasi metà prezzo.

La spedizione gratuita è garantita entro Natale e può essere effettuata anche presso i punti di ritiro adibiti. Se volete velocizzare ancora di più i tempi, vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro mensili.

Caraffa Filtrante per acqua BRITA come regalo di Natale sostenibile

BRITA è specialista a livello mondiale nella filtrazione d’acqua da oltre 50 anni. Attraverso le sue soluzioni filtranti offre la migliore esperienza nel bere acqua in modo sostenibile, e quindi avendo un impatto positivo sull’ambiente. La sua Caraffa filtrante per acqua è perfetta come idea regalo eco-friendly e super utile.

Ha una dimensione standard da 2.4 litri ed è progettata per essere adatta alla porta del frigorifero. Il filtro Maxtra+ garantisce che tutta l’acqua sia filtrata in modo sicuro: i carboni attivi riducono notevolmente la presenza di cloro, calcare e impurità così da non alterare il sapore e l’odore del liquido. Il prodotto, ovviamente, è testato per la compatibilità alimentare e conforme alle norme in vigore.

Oltre ad avere acqua più sana, il dispositivo risulta essere super sostenibile perché riduce la produzione e l’acquisto di bottiglie di acqua monouso, oltre a limitare l’emissione di anidride carbonica dovuto al trasporto su gomma. In questo modo si potrà salvaguardare attivamente l’ambiente, oltre che risparmiare sulla spesa quotidiana.

Ad oggi la Caraffa Filtrante per acqua marcata BRITA (con 6 filtri inclusi) è in offerta speciale su Amazon con uno sconto eccezionale del 40%, quindi quasi metà prezzo. Se volete regalare qualcosa di utile dando una mano all’ecosistema, non fatevi sfuggire un’offertona del genere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.