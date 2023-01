CARAFFA FILTRANTE Laica: prezzo bassissimo su Amazon

Acquista ora su Amazon la caraffa filtrante firmata Laica ad un prezzo mai visto e cambia il tuo modo di bere e rispetta l'ambiente.

Un prezzo così basso non si era mai visto! Ora puoi acquistare su Amazon la caraffa filtrante Laica con il 35% di sconto e pagarla solo 14,99 euro.

Acquistando questa caraffa filtrante non solo risparmi denaro pagando l’acqua al costo di consumo in bolletta ma risparmi l’ambiente evitando di produrre una grand quantità di bottiglie di plastica in casa. In più eviti la grande incombenza di recarti periodicamente al supermercato per acquistare pesanti fardelli d’acqua che poi dovrai trasportare fino a casa.

Fai una scelta sostenibile che ti farà anche risparmiare con la caraffa filtrante Laica

Non solo per te ma anche per i tuoi cari. Pensa per esempio ad una nonna che non può recarsi al supermercato e trasportare pesanti fardelli, con la caraffa filtrante Laica le risparmierai questa fatica. Perciò pensa a questo prodotto anche come un possibile regalo di Natale. Un regalo economico, utile per l’ambiente e funzionale per chi lo userà.

La caraffa filtrante Laica ha una capacità totale di 2,3 litri e una capienza per l’acqua filtrata di 1,2 litri. Grazie alla presenza di uno sportello per il riempimento rapido “QuickFill” sarà facilissimo usarla. Dovrai solo porla sotto il rubinetto e azionare il getto senza dover aprire o chiudere in alcun modo la caraffa, farà praticamente tutto da sola. Una volta riempita entro pochi minuti otterrai acqua filtrata ottima da bere. Inoltre le sue dimensioni sono state pensate per far sì che entri agevolmente nello sportello laterale del tuo frigorifero proprio come se fosse una bottiglia.

Inoltre è presente nella parte superiore della caraffa un indicatore elettronico che ti dirà quando è il momento di cambiare il filtro. Acquistando questo prodotto riceverai a casa:

1 caraffa

1 cartuccia filtrante Bi-flux.

Acquista ora su Amazon la caraffa filtrante firmata Laica ad un prezzo mai visto e cambia totalmente il tuo modo di bere. Non produrrai più una grande quantità di plastica, sii sostenibile e rispetta l’ambiente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.