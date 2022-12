Cappuccino COME AL BAR con il montalatte Philips

Se anche tu ami il cappuccino e vuoi la comodità di farlo a casa come al bar acquista ora su Amazon il montalatte Philips SENSEO Ⓡ ad un prezzo speciale.

Al mattino, appena svegli, quanto è confortante l’odore del caffè e l’idea di affondare il cucchiaino in una schiuma di latte densa e calda. Perché arrivare fino al bar quando puoi avere un cappuccino perfetto direttamente a casa tua quando sei ancora in pigiama? Prepararlo sarà davvero un gioco da ragazzi con il montalatte Philips SENSEO Ⓡ che puoi acquistare ora su Amazon in offerta.

Con il montalatte Philips monti praticamente ogni tipo di latte, intero, scremato, di avena, di soia o quello che preferisci in pochi secondi.

Ti piacere ogni mattina fare colazione con una schiuma di latte davvero perfetta? Puoi farlo con il montalatte Philips SENSEO Ⓡ. Grazie all’innovativa frusta magnetica con questo elettrodomestico preparerai una schiuma di latte solida, leggera e semplicemente buonissima.

Non solo per bevande calde ma anche per quelle fredde. Potrai, infatti, preparare bevande a base di caffè caldo o freddo direttamente a casa tua e gustarti un latte macchiato, un cappuccino o un perfetto caffè ghiacciato proprio come se ti fossi recato al bar.

Grazie ai 120 ml di capacità, ad ogni uso puoi preparare bevande per due persone come per esempio al mattino due gustosi cappuccini con una deliziosa schiuma di latte. Il funzionamento è davvero semplicissimo e si basa sull’uso di un solo pulsante poiché dotato di spegnimento automatico. La base senza fili a 360° agevola il sollevamento e il riposizionamento del dispositivo.

Alche la sua pulizia e manutenzione è facilissima grazie al rivestimento antiaderente, alla superficie liscia e al corpo impermeabile. In pratica basterà sciacquarlo e asciugarlo con un panno e poi la frusta e il coperchio sono anche lavabili in lavastoviglie.

