Cappuccino come al bar con il Montalatte elettrico IN OFFERTA

Non solo è multifunzionale, ma ha anche un design spettacolare che si ispira alla Torre Eiffel!

Cosa c’è di meglio che cominciare la giornata con un gustoso cappuccino caldo? Se vuoi concederti direttamente a casa tua una colazione perfetta come quella del bar, non farti sfuggire l’offerta sul Montalatte elettrico marcato PARIS RHONE. Ad oggi su Amazon è disponibile con uno sconto bomba del 15%, quindi a poco più di 33 euro.

L’apparecchio, oltre ad essere multifunzionale, ha un design elegante e moderno tanto da essere un vero e proprio elemento di arredo in cucina. In più la spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Il Montalatte elettrico PARIS RHONE multifunzionale e alla moda

In ogni momento della giornata potrai concederti a casa una pausa rilassante come se fossi al bar grazie al Montalatte elettrico marcato PARIS RHONE.

Con un unico apparecchio è possibile preparare tantissime tipologie di bevande diverse: puoi montare il latte in una schiuma calda e densa, in una schiuma calda e vaporosa o in una schiuma fredda. Inoltre ti consente di preparare un caffè vellutato e liscio o di riscaldare semplicemente il latte fino a 70°C.

Il dispositivo è caratterizzato da un funzionamento semplice e silenzioso che consente di cambiare la modalità tramite un solo pulsante per ottenere diversi tipi di schiuma di latte profumata in soli 2 minuti senza fare rumore. Attraverso gli indicatori LED vedrai nell’immediato le funzioni corrispondenti con risultati da vero barista! In più lo scaldalatte è in grado di spegnersi automaticamente quando il latte o la schiuma sono pronti, per evitare di bruciarsi o di schiumare eccessivamente e garantire un utilizzo sicuro.

Il design è ergonomico e la forma straordinaria ispirata alla Torre Eiffel di Parigi lo rende anche un elemento di arredo unico e perfetto in ogni cucina. L’occasione che vi offre Amazon è, quindi, imperdibile: ad oggi il Montalatte elettrico marcato PARIS RHONE è disponibile con uno sconto bomba del 15%, quindi a poco più di 33 euro, inclusa spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.