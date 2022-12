Capodanno AL MARE: 5 articoli per la tua vacanza al caldo

Stai per realizzare il tuo sogno: capodanno al caldo! Sole, mare, divertimento ti aspettano. Parti ben equipaggiato con questi 5 articoli che renderanno il tuo break dell’ultimo dell’anno indimenticabile.

Cassetta di sicurezza per l’ombrellone

Questa idea GENIALE ti permetterà di fare lunghi bagni senza pensieri: un contenitore che si attacca all’ombrellone in spiaggia dove tenere cellulare, portafoglio e non solo. Sistema di aggancio in acciaio inox, facile e veloce montaggio Tuo a soli 22.98€.

Un libro a soli 3€ per non annoiarsi in spiaggia

VASO IN VACANZA AL MAFRE E MI DIVERTO è un libro da portare con sé per intrattenersi sotto l’ombrellone. Costa solo 3€ e ti staccherà dallo smartphone in maniera divertente.

Cappello con larga visiera ANTI UV

Crema solare 50+ per viso e corpo per bambini e adulti

Formulazione vegana e senza microplastiche, senza profumo e perfetta per adulti e bambini per evitare scottature. Tuo a sole 12,95€.

Portabicchieri, bibite e birra gonfiabile per piscina o mare

Infine, non puoi tralasciare un po’ di divertimento: solo 14,88€ per questo gonfiabile a forma di isolotto che comprende 4 porta bibite laterali e una parte centrale più ampia.

Cosa aspetti? Acquista subito una delle proposte per rendere il tuo capodanno al mare e al caldo davvero unico nel suo genere. Cassetta di sicurezza per l’ombrellone, portabicchieri gonfiabile e tanto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.