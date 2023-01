Capelli sempre LISCI E ULTRA LUMINOSI con l’OFFERTA BOMBA di Amazon

La piastra lisciante a vapore in super sconto vi assicurerà risultati perfetti come dal parrucchiere!

I vostri capelli crespi vi fanno impazzire? Ecco come gestirli alla perfezione, senza necessariamente andare dal parrucchiere, con la Piastra lisciante Bellissima Imetec ad oggi in super offerta su Amazon con uno sconto bomba del 30%.

Potrete acquistare l’articolo prezioso a soli 69,90 euro, risparmiando ben 30 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita e la consegna può essere effettuata anche presso uno dei punti di ritiro adibiti.

Piastra lisciante Bellissima Imetec: capelli lisci come dal parrucchiere

La Piastra lisciante Bellissima Steam Ceramic & Argan Oil marcata Imetec è lo strumento professionale dotato della tecnologia a vapore che lo rende adatto anche ai capelli ricci, crespi e difficili da stirare.

La speciale azione del vapore preserva la giusta idratazione dei capelli che risultano così incapaci di assorbire umidità e quindi di gonfiarsi, scomporsi e incresparsi. In più distende le fibre capillari per un effetto ultra luminoso e protegge il capello evitando lo shock termico.

Grazie al controllo della temperatura, è possibile scegliere tra 3 livelli di calore in base alle proprie esigenze e alla struttura del capello: 170°C, 210°C e 230°C. Basterà riempire una sola volta il serbatoio sganciabile con acqua del rubinetto per realizzare uno styling completo e perfetto.

La modalità d’uso è semplicissima: al raggiungimento della temperatura selezionata bisogna aprire e chiudere la piastra più volte fino a quando emette vapore, assicurandosi che il pulsante di attivazione posto all’interno della scocca inferiore venga premuto fino in fondo. Una volta avvenuta la prima emissione di vapore è possibile utilizzare la piastra sui capelli senza premere a vuoto. Quando la piastra a vapore è accesa e non viene utilizzata per alcuni minuti, prima di riprenderne l’uso è consigliabile aprirla e chiuderla più volte per riattivare il vapore.

Per avere una chioma sempre perfetta, approfittate al più presto della super offerta Amazon: ad oggi la Piastra lisciante Bellissima Imetec è disponibile con uno sconto bomba del 30%, quindi a soli 69,90 euro, inclusa spedizione gratuita.

