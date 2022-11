Cane in Auto senza sporcare con questo coprisedile in OFFERTA

Con Amazon puoi risparmiare il 18%, acquistando il coprisedile auto OneAmg per cani. Da oggi, può essere tuo al super prezzo di 26,34€. Questo accessorio ti permette di portare sempre con te il tuo cucciolo a quattro zampe, senza doverti preoccupare della salvaguardia della tua auto, né tantomeno della sicurezza del cane stesso.

Con OneAmg, infatti potrai viaggiare con protezione e in totale tranquillità, in quanto il telo auto è impermeabile al 100%, possiede una cintura di sicurezza gratuita per fissare il tuo cane sul sedile posteriore. Inoltre, il telo possiede una comoda tasca in rete che può contenere i giocattoli dell’animale domestico, le sue ciotole, e tutti gli accessori che possono essergli utili.

OneAmg è sicurezza oltre che praticità: il tessuto professionale per amaca cani macchina è composto da quattro strati di materiali di alta qualità, ben realizzati, tra cui superficie Oxford imbottita 600D, rivestimento in PVC impermeabile, batuffolo di cotone PP e pad antiscivolo. Il seggiolino per cani impermeabile al 100% protegge i sedili posteriori da macchie, graffi, forfora, pelle e urina.Il supporto antiscivolo e la maniglia fissa possono migliorare la stabilità e prevenire la caduta del cane.

Il coprisedile auto per cani che si adatta alle tue esigenze

La sua multifunzionalità e le sue dimensioni (148 cm x 134 cm) ti permettono di adattare il telo alla maggior parte delle auto standard. Potrai vivere i tuoi viaggi con più tranquillità, portare il tuo animale sempre con te, e finalmente anche il tuo cane potrà godersi un viaggio in prima classe.

Le modalità di utilizzo sono multiple: dall’amaca, alla modalità panca, a quella tronco, fino alla nuova modalità co-pilota. Non lasciarti sfuggire l’offerta, e scopri in prima persona le multifunzionalità di questo fantastico accessorio.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.