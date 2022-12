Campanella Limited Edition THUN, l’idea regalo LAST MINUTE elegante e dolcissima

Realizzata interamente in ceramica, è dipinta a mano ed ha in dotazione un nastro in organza per poterla appendere dove si vuole

Il Natale è alle porte e vi manca ancora qualche regalo da comprare? Ecco un’idea last minute perfetta per chi ama arredare con eleganza ed originalità l’ambiente casalingo, curando anche i minimi dettagli. Si tratta della Campanella Bianca Limited Edition marcata THUN, ad oggi in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 18%.

A poco più di 17 euro potrete acquistare un dono di grande stile che darà un tocco in più all’atmosfera delle feste. La spedizione è gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti. L’arrivo del prodotto è previsto entro il 23 dicembre, ma se volete velocizzare i tempi vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese.

Campanella Bianca Limited Edition THUN come complemento d’arredo elegante ed originale

Il famosissimo marchio THUN nasce con un primo articolo in ceramica raffigurante l’Angelo di Bolzano creato da Lene Thun che prese ispirazione dai figli che dormivano. Sulla Campanella Bianca Limited Edition in offerta è inciso proprio quell’angioletto dolcissimo ormai simbolo dell’Alto Adige e del marchio stesso.

L’articolo è realizzato interamente in ceramica con in dotazione un nastro d’organza lungo 45 centimetri. In questo modo la campanella può essere sia messa in mostra sul camino o un mobile, sia appesa all’albero di Natale o ad una ghirlanda.

Il prodotto dipinto a mano è molto delicato quindi necessita una cura attenta: per pulirlo può essere usato esclusivamente un panno morbido asciutto e bisogna evitare il contatto con liquidi, prodotti aggressivi o alimenti di qualsiasi genere.

Se a Natale volete stupire una persona cara, la Campanella Bianca Limited Edition marcata THUN è il dono perfetto! Ad oggi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto del 18%: la spedizione è gratuita e la consegna è assicurata entro il 23 dicembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.