Camomilla con melatonina e magnesio: SUPER RISPARMIO per le tue notti

Notti serene e addormentamento rapido con la camomilla solubile Bonomelli con dentro melatonina e magnesio, oggi con super sconto del 29% su Amazon.

Addormentarsi: un’azione per molti naturali, per altri difficile da attuare. Quando lo stress di tutti i giorni, i pensieri o l’eccessiva stanchezza impediscono di riposare bene, la soluzione è la camomilla solubile senza zuccheri a marchio Bonomelli. Questa confezione da 16 bustine ha, però, una marcia in più: la presenza di melatonina e magnesio, che si aggiungono all’effetto calmante naturale della camomilla favorendo l’addormentamento rapido e il rilascio delle tensioni.

Gusto dolce e delicato di vaniglia per 16 bustine solubili che si sciolgono immediatamente in acqua calda, senza passare per i tempi di infusione: la soluzione perfetta per una coccola serale e per assicurarsi un sonno privo di pensieri. I fiori di camomilla donano calma e serenità, la melatonina riduce il tempo richiesto per prendere sonno, e il magnesio azzera stanchezza e affaticamento accumulato. Una vera e propria bomba per il proprio relax, perfetta se sorseggiata dopo i pasti o poco prima di coricarsi.

Buona sempre, anche fredda

La soluzione solubile si scioglie in acqua calda o a temperatura ambiente, ma puoi gustare la tua camomilla con melatonina e magnesio anche a temperatura più bassa o quando si fredda. Il potere rilassante e calmante infatti rimarrà inalterato, e ti darà modo di gustarla anche con molta calma mentre guardi un film o leggi un buon libro a letto. Prepararla è semplicissimo: versa la bustina in una tazza da 120ml, versa l’acqua alla temperatura che desideri e mescola fino a completo scioglimento.

Buonissima, senza zuccheri e soprattutto efficace contro insonnia e agitazione: prova ora su Amazon l’ottima camomilla con melatonina e magnesio a marchio Bonomelli. Approfitta del 29% di sconto e paga 16 bustine solo 2,28€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.