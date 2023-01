Cambia la luce della tua camera e acquista questa lampada Smart

Acquista ora su Amazon la lampada smart da comodino ad un ottimo prezzo.

Stanco di non avere la giusta quantità e qualità di luce in camera? Problema risolto, abbiamo trovato per te una lampada smart che ti svolterà completamente la vita e anche la vista. Puoi acquistarla ora su Amazon ad un prezzo scontato del 26%.

La pagherai solamente 30,09 euro ma la comodità e praticità del suo utilizzo saranno davvero impagabili.

“Ehi Siri, imposta la lampada al colore viola”, “Ok Google accendi la luce”: devi solo chiedere e la lampada smart risponderà ai tuoi comandi.

La lampada smart Meross è una lampada a LED e può funzionare mediante l’HomeKit Apple (iOS 13 o superiore), Apple Watch, Alexa e Google Assistant. Questi dispositivi ti consentiranno di gestire la tua lampada da comodino comodamente con il controllo vocale. Con HomeKit Lamp può creare possibilità illimitate in base alle vostre esigenze.

La luce notturna con Homekit funziona semplicemente con la tua rete WIFI a 2,4 GHz. La lampada smart presenta due modalità diverse di intensità del colore tra cui si può scegliere: colori brillanti, luce bianca calda e pura. mentre le tonalità cromatiche tra cui puoi scegliere sono praticamente infinite. Utilizzando l’app Meross puoi poi controllare la tua lampada da comodino a LED sempre e ovunque e creare un ambiente rilassante e unico.

