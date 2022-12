Calze riscaldate IDEA REGALO per i più freddolosi

Queste calze riscaldate sono il regalo perfetto per i parenti più freddolosi. Acquistale su Amazon ad un prezzo top.

Si avvicinano le cene con i parenti nel periodo natalizio e non sai cosa regalare alle nonne che hanno sempre freddo? Oggi puoi toglierti il pensiero acquistando queste calze riscaldate a batteria di Nauotk, ad un prezzo super vantaggioso. In offerta su Amazon a 58,99€.

I tuoi parenti apprezzeranno questo regalo e non sentirai più nessuno lamentarsi per il freddo alle gambe. Oggi puoi acquistare queste calze come regalo, con tanto di coupon del 20%.

Dii addio alle gambe fredde in inverno, queste calze riscaldate sono tutto ciò di cui hai bisogno

L’idea regalo che stavi cercando da tempo, ora potrai rendere felice i tuoi parenti in un colpo solo. Calze che ti riscalderanno in pochissimo tempo grazie ad un solo click, potrai controllare tutto tramite l’app del tuo smartphone.

Queste calze riscaldate possiedono ben quattro impostazioni di temperatura. Potrai impostare i tuoi calzini riscaldanti su quattro luci, quella da 68 F°/155°, quella da tre 60°/141°, a due luci 50F°/122F° e quella ad una luce 40°/104°.

Inoltre, queste calze riscaldate sono realizzate proprio con un modulo elettrico super assorbente, ma anche traspirante ed elastico. Quando si indossano queset calze, la parte della punta si riscalda subito e molto facilmente, poi anche tutto il piede.

Potrai controllare tutto tramite l’app direttamente dal tuo smartphone. Potrai impostare la temperatura che più preferisci, potrai anche programmare il riscaldamento e accenderlo quando vuoi. A differenza delle altre calze riscaldate, queste possono essere tranquillamente lavate in lavatrice. Possiedono ben due batterie ad alta capacità.

Basta gambe fredde in inverno, potrai riscaldarti in pochissimo tempo controllando tutto dall’app apposita. Queste calze sono il regalo perfetto per i parenti più freddolosi. Oggi le puoi acquistare ad un prezzo incredibile, in offerta su Amazon a soli 58,99€, con tanto di coupon del 20%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.