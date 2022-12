Calendario da tavolo THUN: l’idea regalo LAST MINUTE di buon auspicio per il 2023!

L'articolo, realizzato in ceramica dipinta a mano, è un elemento d'arredo elegante e super originale

Natale e Capodanno sono alle porte, quindi cosa c’è di meglio che regalare un calendario speciale che sia di buon augurio per il nuovo anno che sta per cominciare? Su Amazon ad oggi è disponibile il Calendario Perpetuo Da Tavolo marcato THUN con uno sconto bomba del 30%.

Per l’articolo realizzato a mano è compresa la spedizione completamente gratuita anche presso i punti di ritiro adibiti. La consegna è garantita entro il 23 dicembre ma, se volete anticipare i tempi, vi consigliamo di attivare un abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente scatta il rinnovo automatico a soli 4,99 euro mensili.

Il Calendario Perpetuo Da Tavolo THUN come buon augurio per l’anno nuovo

Il marchio THUN è da sempre sinonimo di eleganza ed originalità nell’arredo degli ambienti domestici. Il suo Calendario Perpetuo Da Tavolo è perfetto da regalare in queste feste natalizie come buon augurio per l’anno nuovo che sta per cominciare.

L’articolo è realizzato in ceramica dipinta a mano, caratterizzata nella decorazione con il gioco di icone che da vita al tipico effetto “pizzo” bianco su di un raffinato sfondo grigio. In questo alternarsi di superfici vuote e piene si inserisce il delicato tocco di colore della farfalla modellata in bassorilievo.

All’interno della cornice in ceramica sono inseriti dei cubi in legno sui quali sono incisi numeri e mesi. Per aggiornare quotidianamente la data, basterà ruotare i cubi sino ad arrivare al mese e al giorno corrispondente. In questo modo è riutilizzabile in qualsiasi anno e può essere conservato come elemento d’arredo speciale.

Per conservare e tenere pulito il prodotto basterà utilizzare un panno morbido asciutto, evitando il contatto con liquidi, prodotti aggressivi o alimenti di qualsiasi genere.

Su Amazon ad oggi il Calendario Perpetuo Da Tavolo marcato THUN è acquistabile con uno sconto bomba del 30%. La spedizione è garantita entro Natale, quindi l’articolo è perfetto anche come idea regalo last minute!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.