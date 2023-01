Caffè come al bar con la macchina per espresso Bialetti IN OFFERTA SPECIALE

Non potrai più fare a meno di un caffè così cremoso ed omogeneo!

Se durante lo smartworking hai bisogno di una meritata pausa con un caffè fatto ad arte, non puoi farti scappare l’offertona sulla nuova Macchina per espresso della Bialetti. Ad oggi è in promozione speciale su Amazon con uno sconto top del 37%.

L’articolo è disponibile a soli 89,90 euro, quindi con un risparmio di più di 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è completamente gratuita e la consegna può essere effettuata anche pressi i punti di ritiro adibiti.

Mignon: la nuova macchina per espresso Bialetti super compatta

Mignon è la nuova macchina espresso Bialetti compatta ed elegante per arricchire la tua cucina con un elettrodomestico dal design esclusivo e che è in grado di preparare un espresso proprio come al bar.

Il dispositivo è dotato di una pompa 20 BAR che garantisce un flusso cremoso ed omogeneo del caffè, oltre ad una caldaia termoblock per avere sempre bevande alla giusta temperatura.

La macchina è munita di un nuovo cassetto laterale per il deposito delle capsule usate che è separato dal poggia tazzine per evitare lo sgocciolamento. Il cassetto della Mignon si apre con un semplice click ed ha una capienza maggiore degli altri modelli tanto da contenere sino a nove capsule.

Grazie al doppio tasto di erogazione è possibile personalizzare la quantità di caffè erogato in tazza in base alle tue preferenze. Il modello in offerta ha un serbatoio di acqua da 0,5 litri e funziona solo con capsule in alluminio che preservano l’aroma e la qualità del caffè.

Il marchio Bialetti, si sa, è una garanzia e questa nuovissima macchina per l’espresso ne è la prova. Non farti scappare l’offerta speciale di Amazon se vuoi avere sempre a disposizione un caffè gustoso come al bar! Ad oggi la Mignon è disponibile con uno sconto top del 37%, quindi a soli 89,90 euro con spedizione gratuita compresa.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.