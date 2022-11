Bundle Alexa fino al 70% di sconto con il CYBER MONDAY

Tantissimi bundle Alexa scontati fino al 70%, puoi acquistarli ora su Amazon ad un prezzo pazzesco.

Con i dispositivi bundle Alexa semplifichi la tua quotidianità. Un assistente vero e proprio che lavorerà per te in casa e non solo. Approfitta delle offerte ancora disponibili per questo Cyber Monday. Tantissimi bundle sono scontati fino al 70%. Puoi acquistarli ora su Amazon ad un prezzo pazzesco.

Non solo per te ma anche per amici e parenti come regalo di Natale intelligente.

Bundle Alexa: i 5 migliori selezionati per te

La scelta non è semplice perciò abbiamo voluto facilitarti il compito e la ricerca selezionando per te 5 bundle Alexa che non ti pentirai di aver acquistato. Eccoli:

Echo Dot di 3° generazione + lampadina intelligente Philips Hue White , questo prodotto grazie allo sconto del 68% dal prezzo iniziale di 71,98 euro ti costerà solamente 22,99 euro . In pratica risparmi quasi 50 euro. Ascolti musica, podcast e tutto quello che vuoi con un audio ricco e potente. Non solo, grazie alle centinaia di skills disponibili puoi personalizzare questo bundle Alexa secondo le tue specifiche esigenze.

, questo prodotto grazie allo dal prezzo iniziale di 71,98 euro ti costerà . In pratica risparmi quasi 50 euro. Ascolti musica, podcast e tutto quello che vuoi con un audio ricco e potente. Non solo, grazie alle centinaia di skills disponibili puoi personalizzare questo secondo le tue specifiche esigenze. Blink Outdoor videocamera di sicurezza HD + Echo Show 5 di 2° generazione , si tratta di una videocamera di sicurezza alimentata a batteria che ti permetterà di monitorare la casa non solo durante il giorno ma anche di notte grazie alla visione notturna a infrarossi. Con il 61% di sconto lo pagherai solo 70,99 euro da un prezzo iniziale di 184,98 euro.

, si tratta di una videocamera di sicurezza alimentata a batteria che ti permetterà di monitorare la casa non solo durante il giorno ma anche di notte grazie alla visione notturna a infrarossi. Con il da un prezzo iniziale di 184,98 euro. Blink Video Doorbell + Echo Dot di 3° generazione , rispondi alla tua porta ovunque tu sia dal tuo smartphone e ricevi una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento o un visitatore suona il campanello di casa. Tutto questo con video in HD sia di giorno che di notte grazie agli infrarossi. Con il 61% di sconto ti costerà solo 41,99 euro , risparmierai così ben 68 euro.

, rispondi alla tua porta ovunque tu sia dal tuo smartphone e ricevi una notifica ogni volta che viene rilevato un movimento o un visitatore suona il campanello di casa. Tutto questo con video in HD sia di giorno che di notte grazie agli infrarossi. Con il , risparmierai così ben 68 euro. Echo Show 5 di 2° generazione + Blink mini videocamera , può essere tuo con il 60% di sconto e pagarlo solo 47,99 euro . questo bundle Alexa controlla tutti i dispositivi della tua casa intelligente, ti tiene aggiornato e ti semplifica letteralmente la vita.

, può essere tuo con . questo bundle Alexa controlla tutti i dispositivi della tua casa intelligente, ti tiene aggiornato e ti semplifica letteralmente la vita. Nuovo Echo Dot di 5° generazione + Lampadina LED Smart Philips Hue White, per questo prodotto è disponibile ben il 63% di sconto, ti costerà quindi solo 29,99 euro questo kit base per una casa intelligente e sempre connessa.

Scegli quello che fa più al caso tuo e approfitta degli sconti davvero pazzeschi. Acquista ora su Amazon il tuo preferito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.