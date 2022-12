BUCATO ASCIUTTO in un batter d’occhio: ecco l’elettrodomestico che vi svolterà la vita!

Non perdetevi l'offerta speciale Amazon sull'Asciugatrice Smart LG acquistabile quasi a metà prezzo

Mai più stendini in giro per casa e sui balconi grazie all’Asciugatrice Smart a carica frontale LG! Fate o fatevi un regalo che vi svolterà la vita: ad oggi su Amazon l’elettrodomestico è in promozione eccezionale con il 49% di sconto.

L’articolo è acquistabile a quasi metà prezzo, quindi a soli 609,19 euro. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out e la spedizione è gratuita e garantita entro Natale. Se, invece, volete una consegna ancora più veloce basterà attivare l’abbonamento Amazon Prime: il primo mese di prova è gratuito, successivamente il rinnovo avviene automaticamente a 4,99 euro mensili.

Asciugatrice Smart a carica frontale LG: caratteristiche e funzionalità

L’Asciugatrice Smart a carica frontale LG ha una grande capacità da 8 kg così da poterla sfruttare per asciugare una grande quantità di indumenti in una volta sola.

La pompa di calore a tecnologia DUAL Inverter estende la gamma di velocità dell’aria, da molto veloce a lenta, senza necessità di accendere o spegnere la macchina. Inoltre la classe di efficienza energetica A+++ assicura ottime prestazioni nel rispetto dell’ambiente e con costi limitati in bolletta.

La macchina è dotata di programma speciali differenziati e dedicati ai diversi tipi di tessuto: in questo modo vengono rispettate le caratteristiche di tutti i capi delicati, siano essi in cotone, in lana e persino in seta. Il programma Allergy, invece, riduce il 99.9% degli acari della polvere dai vestiti e responsabili di allergie o problemi respiratori.

L’oblò reversibile può essere installato su entrambi i lati d’apertura per la massima comodità, mentre il doppio filtro permette all’asciugatrice di mantenere prestazioni elevate filtrando la lanugine dei vestiti e garantendo una pulizia costante.

Ad oggi l’Asciugatrice Smart a carica frontale LG è in promozione eccezionale con il 49% di sconto. Il pagamento può essere effettuato anche in comode rate con Cofidis al check-out e la spedizione è garantita entro Natale. Non perdete l’occasione di regalare o regalarvi un elettrodomestico utilissimo e multifunzionale!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.