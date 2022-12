Braun silk-épil 9, la rivoluzione per la bellezza

Braun silk-épil 9 è l'accessorio che si prende cura della tua pelle e del tuo corpo, in modo efficiente e pratico

Cosa c’è di più bello che prenderai cura del proprio corpo e della propria pelle? Ora, con Braun silk-épil 9 potrai avere più risultati con un solo dispositivo. Acquistalo subito su Amazon, e risparmia il 44%.

Il set di Braun contiene dispositivi e accessori, per una bellissima pelle liscia su tutte le parti del corpo. Adatto per l’uso su viso, gambe e aree sensibili come ascelle e zona bikini.

Il set completo per la bellezza del tuo corpo: Braun silk-épil 9 in PROMOZIONE

Con il set Braun puoi esfoliare e massaggiare, radere e ridefinire, epilare, e detergere.

Con due spazzole esfolianti, infatti, puoi rimuovere, fino a 4 volte più efficacemente, la pelle morta, rispetto ad un’esfoliazione manuale. Efficaci nel ridurre i peli incarniti. La spazzola massaggiante fornisce un massaggio più profondo rispetto ad una normale spazzola per il corpo, contribuendo a migliorare l’aspetto della pelle stimolando la circolazione del sangue per tonificare la pelle.

Braun silk-épil elimina delicatamente e in modo indolore i peli dalle aree sensibili, come la zona bikini o sotto le ascelle. Inoltre, la tecnologia SensoSmart assicura che venga esercitata meno pressione sulla pelle, per un’esperienza meno invasiva. Il 25% di pinzette in più e una testina più larga del 5% rispetto alla concorrenza per un’epilazione precisa e veloce. Elimina i peli alla radice per una pelle liscia fino a quattro settimane. Con l’uso regolare, l’epilazione risulta praticamente indolore.

Il set include tre diverse spazzole per il viso, per l’esfoliazione e la pulizia, che sono sei volte più efficaci rispetto ad un trattamento manuale.

Braun silk-épil 9 è l’alleato per la bellezza, direttamente a casa tua. Ti sentirai coccolata, con in un vero centro benessere, ed avrai risultati meravigliosi, già dai primi utilizzi. Sentirai la differenza con altri dispositivi, e non potrai più fare a meno del tuo set.

Acquista ora Braun silk-épil 9, impermeabile, utilizzabile senza fili, fino a 50 minuti di autonomia, e goditi la tua pelle liscia come dall’estetista. Con lo sconto Amazon, il set sarà tuo a soli 129,99€.