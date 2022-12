Regalo last minute? BRACCIALE donna con consegna FLASH

Mancano pochissimi giorni a Natale e sei rimasto indietro con i regali? Per le donne della tua vita o per le colleghe, ecco un pensierino a poco prezzo.

Mancano pochissimi giorni a Natale e sei rimasto indietro con i regali? Per le donne della tua vita o per le colleghe, ecco un pensierino a poco prezzo ma davvero di impatto. Scopri il bracciale con ciondolo e frasi dedicate ad un prezzo piccolo piccolo.

Come si fa a comunicare a una persona che le vuoi davvero bene? I fiori sono classici ma un po’ scontati, e i bigliettini scritti a mano belli ma decisamente… troppo poco per un regalo di Natale. Ecco che viene in tuo soccorso Amazon con una consegna “flash” per questi bracciali dell’amicizia e non solo. Tantissime frasi stupende da dedicare a chi ami, con ciondoli a forma di cuore oppure rotondi, per un braccialino color argento con chiusura a moschettone che sta bene su qualsiasi capo vestiario.

Di seguito puoi scoprire tutte le frasi da scegliere, ma affrettati: per avere la consegna garantita entro Natale, devi ordinarli subito approfittando anche dello sconto su alcuni pezzi.

Scopri tutte le frasi incise sui bracciali

A seconda di chi lo riceverà, puoi acquistare il bracciale con scritto:

Le amiche sono le sorelle che ti scegli

Amica

Chi semina amore raccoglie felicità

Grazie di cuore

It takes a big heart to teach a little minds (per maestre e professoresse)

L’ingrediente segreto è sempre l’amore

Never give up

Se hai il sole dentro il cuore il cielo è sempre sereno

Se potessi esprimere un desiderio, sceglierei te

Sorella

La vera amicizia resiste alla lontananza e allo scorrere del tempo

Una sorella è un’amica per sempre

Tu sei una persona di quelle che si incontrano quando la vita decide di farti un regalo

Non attendere oltre: acquista subito uno dei bracciali bellissimi con ciondoli e dedica su Amazon per averlo con la consegna garantita prima di Natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.