Box di tè e tisane biologiche Pukka, OTTIMA IDEA REGALO

Con lo sconto del 15% pagherai la box solo 17,79 euro.

Box di tè e tisane biologiche Pukka, una vera e propria coccola invernale

La box Pukka comprende ben 45 filtri di incredibili tisane fatte con erbe biologiche selezionate. I gusti proposti in questa box sono:

Supreme Matcha Green

Turmeric Gold

Peppermint and Licorice

Feel New

Elderberry and Echinacea

Three Ginger

Love

Lemon Ginger and Manuka Honey

Night Time.

Regalando questa box, acquistandola per te, permetti ai tuoi amici o a te stesso di gustare té e tisane biologiche dal sapore unico. Ti concederai un momento di vero relax e una calda coccola nelle giornate invernali più fredde. Come merenda pomeridiana o come infuso prima di andare a letto oppure mentre leggi il tuo libro preferito. In pratica ogni momento è buono per godersi una buona e calda tisana firmata Pukka.

Per assaporarne il meglio si consiglia di mettere in infusione il filtro per almeno 15 minuti in una tazza di acqua bollente. Gli ingredienti impiegati per la box di tè e tisane biologiche Pukka sono biologici al 100% e la confezione è realizzata interamente in materiale riciclabile e proveniente da fonti di energia rinnovabili.

Acquista ora su Amazon la box di tè e tisane biologiche Pukka e fai un regalo di Natale utile a soli 17,79 euro.

