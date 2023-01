Borsone da palestra POPRUN: capiente, comodo e SUPER SCONTATO!

Approfittate dello sconto esclusivo del 40% e acquista ora su Amazon il borsone da palestra POPRUN. Non fartelo scappare!

Sei uno sportivo/a? Questo prodotto fa proprio al caso tuo! Ecco il borsone da palestra POPRUN, capiente, comodo e scontatissimo. Ora è disponibile su Amazon con uno sconto pazzesco del 40%.

Un borsone che ti consentir di avere sempre tutto ciò che ti serve in palestra al piccolo prezzo di 29,99 euro. Lo paghi quasi la metà del prezzo.

Borsone da palestra POPRUN, quello che ti serve per allenarti e viaggiare

Il borsone da palestra proposto è realizzato in tessuto oxford 600D, impermeabile, antigraffio, antistrappo e antispruzzo con l’aggiunta di un pannello inferiore resistente all’acqua. Inoltre è dotato di tantissimi scomparti e tasche utilissime per riporre tutto ciò che ti serve quando sei fuori casa.

La spaziosa tasca principale ha un’apertura a bocca larga che si apre completamente per un facile accesso. Gli altri sei scomparti minori sono perfetti per conservare tutti gli oggetti personali con in più la tasca a rete laterale adatta per borraccia. La borsa è dotata anche di una tasca inferiore comodissima per separare i vestiti bagnati o gli asciugamani e di un grande scomparto per le scarpe con due prese d’aria per disperdere il cattivo odore.

Non solo per lo sport difatti questo borsone possiede le misure che soddisfano i requisiti di dimensione dell’aeroporto quindi può diventare anche un comodo bagaglio a mano.

