Idea regalo a META’ PREZZO per la ventiquattrore Samsonite

Idea regalo per un natale che stupisca tutti? Ci pensa Amazon, con un’offerta pazzesca e uno sconto del 50% per una meravigliosa ventiquattrore Samsonite dal colore Oxford Blue.

Idea regalo per un natale che stupisca tutti? Ci pensa Amazon, con un’offerta pazzesca e uno sconto del 50% per una meravigliosa ventiquattrore Samsonite dal colore Oxford Blue.

Ha bisogno davvero di presentazioni un marchio d’eccellenza come Samsonite? Forse no, ma per capire meglio il pregio di questo prodotto e soprattutto il valore di questa incredibile offerta a metà prezzo, è bene ricordare che Samsonite da oltre 110 anni produce bagagli eccezionali con design perfetto, resistente e adatto a qualsiasi tipologia di viaggio e di esperienza. Non solo bagagli, ma anche splendide borse o ventiquattrore per il lavoro, come questo modello in Oxford Blu con una capienza di circa 23 litri che diventerà la tua migliore alleata per trasferte e non solo.

La ventiquattrore Samsonite si presenta in un tessuto di nylon balistico ultra resistente e con comparto imbottito per riporre in sicurezza laptop e tablet. Il sistema Easy Pass consente di caricare il cellulare o altri dispositivi elettronici senza estrarli dalla borsa, grazie ad una tasca interna dedicata proprio alla powerbank.

Tanti scomparti perfetti per le trasferte

Ad un prezzo di sole 128€ contro le canoniche 255€, potrai avere questa Samsonite dal colore elegante Oxford Blue al 50% di sconto. La borsa presenta tante tasche anteriori e laterali, nonché tasche interne, per riporre in maniera ordinata computer, tablet, documenti, penne e post-it. Dotata di manici rinforzati e di una comoda tracolla per portarla sempre con sé in maniera confortevole.

Non attendere oltre: acquista a metà prezzo la borsa ventiquattrore espandibile della Samsonite Pro DLX 5 con una capienza di 23 litri a sole 128€ grazie al 50% di sconto già presente su Amazon. Per un regalo di natale super gradito o per un regalo a te stesso per il tuo lavoro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.