Borraccia termica da 750ml: SCONTO TOP e prezzo mini

Pratica, comoda e sempre utile: la borraccia termica da 750ml è oggi in offerta su Amazon con il 15% di sconto e a soli 17,84€. Scopri tutte le sue caratteristiche.

Quanto è importante idratarsi durante il giorno? Non solo è importante, in realtà è davvero fondamentale. Spesso però è difficile ricordarsi di bere il famoso “bicchiere d’acqua”, e si arriva a sera senza che il corpo abbia assunto la giusta dose di liquidi. Il tutto diventa ancora più difficile quando si è fuori casa: ufficio, scuola, lezioni all’università o viaggi in macchina possono portarci a non bere quasi nulla. Per questo è cruciale avere sempre con s’è una borraccia termica, come questa della FEIJIAN.

Una borraccia termica in acciaio Inox da 750ml con zainetto incluso, senza BPA e senza perdite, che garantisce il mantenimento della temperatura dell’acqua, del tè o della bevanda che preferisci. La doppia parete isolata realizzata in acciaio inossidabile alimentare è antiruggine e resistente quindi alla corrosione, capace di mantenere liquidi freddi fino a 24 ore, e caldi fino a 12 ore.

Riutilizzabile ed ecologica

All’acquisto riceverai la borraccia, una spazzola per la pulizia interna e una borsa protettiva, il tutto per soli 17,84€ approfittando dello sconto Amazon. Scegliere una borraccia termica al posto della classica bottiglietta d’acqua in plastica è una scelta etica ed ecologica, poiché una sola volta si acquista un accessorio che può essere utilizzato potenzialmente anche per tutta la vita.

Non attendere oltre: acquista questa splendida borraccia termica della FEIJIAN con il 15% di sconto sul prezzo originale. Amazon te la propone per sole 17,84€: un investimento intelligente per te, per il tuo bambino, e per gli altri membri della famiglia che desiderano idratarsi e – al contempo – salvaguardare l’ambiente.

