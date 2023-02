BOMBA del martedì, VALIDA SOLO OGGI: offerta FOLLE per questo nuovissimo GOOGLE PIXEL 7!

Bomba folle valida solo oggi: il Google Pixel 7 ad un prezzo davvero basso! Sta terminando!

Se stavi aspettando di cambiare finalmente smartphone, oggi è il momento giusto. Se corri adesso su Amazon, troverai il nuovissimo smartphone di Google Pixel 7 ad un prezzo così basso da non crederci. Lo troverai con tanto di sconto pazzo, che stai davvero aspettando? Sta terminando proprio in queste ore!

Per tutti gli amanti del mondo Google, oggi su Amazon potete trovare questa offerta davvero folle, con tanto di sconto del 6%. Tutto quello che dovrai fare è selezionarlo ed aggiungerlo al carrello di Amazon. Poi al pagamento finale, lo troverai scontato automaticamente dal sito.

Bomba folle valida solo oggi: il Google Pixel 7 ad un prezzo davvero basso! Sta terminando!

Non aspettare ancora troppo tempo, potrebbe terminare proprio oggi. Infatti, se corri su Amazon adesso potrai vedere che ne restano ancora pochissimi pezzi disponibili. Una vera bomba firmata Google.

Questo modello scontato possiede un processore Google Tensor G2, questo Pixel 7 è più veloce, più efficiente e anche più sicuro. In grado di realizzare foto e video di una qualità mai vista prima su questi modelli. Dispone di una batteria adattiva, che può anche durare oltre 24 ore. E se attivi il risparmio energetico estremo, la tua batteria potrà durare anche fino a 72 ore.

Inoltre, al termine di ciascun aggiornamento, il Pixel 7 si arricchisce di nuovissime funzionalità. Così, ogni volta, è come avere un nuovo telefono. Poi grazie alla funzionalità traduzione dal vivo, puoi capire conversazioni in ben 48 lingue diverse. Puoi anche tradurre menù in lingua straniera con la fotocamera o anche messaggi in tempo reale.

Che aspetti ancora? Se corri adesso su Amazon, troverai wuesto Pixel 7 ad un prezzo davvero super basso! Una vera bomba a mano, per gli amanti del mondo Google.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.