BOMBA APPLE: MacBook Pro ricondizionato con un RISPARMIO di 50€

Il PC che hai sempre voluto, firmato Apple, ti aspetta su Amazon, ad un prezzo bomba: corri ad acquistare il MacBook Pro ricondizionato

Cerchi un prodotto di qualità ad un prezzo accessibile? Lo hai trovato! Sto parlando del MacBook Pro ricondizionato a soli 325,00€. Solo su Amazon, lo trovi con un risparmio di ben 50€. Affrettati, prima che le scorte terminino. Corri sul sito e acquista il tuo MacBook!

Il prodotto si trova in buone condizioni, quindi riceverai un MacBook Pro come se fosse quasi nuovo, senza difetti che ne compromettano l’utilizzo. Questo anche perché Amazon Renewed ispeziona e testa i prodotti prima di metterli in vendita e spedirli. Così facendo, il cliente potrà avere anche un anno di garanzia, che tutela il suo articolo.

Il ricondizionato che ci piace: MacBook Pro a prezzo stracciato, solo per i clienti Amazon

Gli accessori forniti con tutti gli acquisti Apple di Amazon Renewed potrebbero non essere originali, ma sono compatibili e perfettamente funzionanti. Le spine dispongono della certificazione CE e i cavi di ricarica di quella MFI (Made for iPhone). Le cuffie non sono incluse.

Immagina di aver sempre voluto un PC funzionale e pratico: ecco, con Apple questo è possibile, e Amazon ti aiuta a trovarlo a prezzi modici, che possono essere anche pagati in comode rate mensili.

Acquistare ricondizionato non significa acquistare usato, perché i prodotti ricondizionati sono quelli che hanno qualche difetto a livello estetico, e per questo non possono essere venduti a prezzo pieno. Per questo motivo, vengono testati affinché i clienti possano usufruirne comunque, a prezzo ridotto.

Scegliendo il ricondizionato, non solo risparmierai, ma avrai anche un certo tipo di accortezza nei confronti dell’ambiente, perché si ridurrà l’utilizzo di altri materiali ed energia per la costruzione di un altro prodotto.

La scelta eco-friendly è perfetta per questo MacBook dalle alte prestazioni. Il processore Core i5, la memoria RAM di 500GB, un display da 13 pollici, dai colori nitidi e vivi. E’ lo strumento perfetto per il lavoro, ma anche per l’intrattenimento. Puoi portarlo ovunque, perché è leggero, e l’autonomia della batteria è abbastanza efficiente da permetterti di usarlo tranquillamente anche in mobilità.

Il MacBook Pro di Apple è in super offerta. Il prodotto è ricondizionato, ma in buone condizioni, e può essere tuo a poco più di 300€. Non ci credi? Corri sul sito, e scoprilo con i tuoi occhi!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.