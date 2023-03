BOMBA APPLE: iPhone 14 Pro Max oro in PROMO su Amazon

Vivi in prima persona la fantastica innovazione dell'iPhone 14 Pro Max oro, e acquistalo su Amazon, scontato del 9%!

Apple è avanguardia allo stato puro, e Amazon ha deciso di creare un’offerta fantastica, solo per pochi giorni ancora. L’iPhone 14 Pro Max oro ti aspetta con uno sconto del 9%. Acquistalo subito, e immergiti in un’esperienza oltre l’immaginazione.

La consegna è gratuita, e prima ordini, prima riceverai questo meraviglioso smartphone. Amazon ti dà anche la possibilità di pagare a rate, per dividire, mensilmente, l’intero importo.

iPhone 14 Pro Max oro: Pro e oltre, solo con Apple

Non potrai mai credere alle funzioni ultra tecnologiche dell’iPhone 14 Pro Max. La batteria dura tutto il giorno, il che ti consente di utilizzarlo con tutta tranquillità anche quando sei fuori casa. E’ resistente all’acqua, e resistente alle cadute, perché il vetro non è come quello di un qualsiasi smartphone in commercio.

Chiama i soccorsi quando tu non puoi, grazie a SOS emergenze via satellite. Portalo sempre con te, anche nelle giornate outdoor, e non sarai mai in pericolo. Inoltre, potrai immortalare qualunque momento, in qualunque situazione tu ti trovi: che sia di giorno, che sia di notte, che sia all’interno o che sia all’esterno, la fotocamera da 48 MP ti darà risultati professionali. Così come anche per i video, sempre perfetti, anche quando le riprese sono mosse.

Alte prestazioni e grandi promesse mantenute, per questo smartphone creato da Apple, colosso della tecnologia e del digitale. Interagire con questo dispositivo sarà divertente, veloce, un’esperienza mai provata prima. Con 128 GB di memoria, poi conservare tutti i tuoi contenuti preferiti e i file di cui hai bisogno.

Il colore oro dà un tocco di eleganza al telefono, e lo rende ancora più unico.

Amazon ti dà la possibilità di acquistare, ancora per pochi giorni, l’iPhone 14 Pro Max oro, da 128 GB, a soli 1349,00€. Uno sconto ti aspetta sul sito per permetterti di risparmiare. Non lasciarti sfuggire questa occasione!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.