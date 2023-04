BOMBA AMAZON: Xiaomi POCO Watch a META’ PREZZO, corri!

Approfitta immediatamente del 50% di sconto sull'orologio smart multifunzionale!

La prova costume si avvicina e vi state finalmente dedicando ad una costante attività fisica? Ad accompagnarvi nei vostri allenamenti non può mancare lo Xiaomi POCO Watch, oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto superlativo del 50%.

Potrete acquistare l’orologio smart multifunzionale a soli 49 euro, anziché 99 euro. La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per riceverlo domani stesso direttamente a casa, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Gli articoli stanno letteralmente andando a ruba quindi approfittate dell’offerta il prima possibile!

Xiaomi POCO Watch: caratteristiche e funzionalità

Lo Xiaomi POCO Watch, oggi a metà prezzo su Amazon, è il compagno ideale nei tuoi allenamenti sia all’aria aperta che in palestra.

L’ampio display AMOLED a colori ad alta risoluzione da 1,6 pollici con vetro curvo 2.5D e una cornice ultra sottile offre un’esperienza visiva mozzafiato che ti consente di vedere di più con maggiore chiarezza anche in pieno giorno. Il design è ultraleggero così da offrirti maggiore comfort e libertà di movimento durante l’uso quotidiano.

Con questo orologio smart è possibile monitorare una lunga serie di attività sportive, calcolando fattori come percorso effettuato, tempo impiegato, calorie bruciate e così via. In più la resistenza all’acqua di 5 ATM significa che puoi indossarlo per nuotare, sia in acque aperte che in una piscina al chiuso.

L’orologio è dotato, inoltre, di avanzati sensori che tengono sotto controllo per l’intera giornata la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue ed anche le diverse fasi del sonno.

