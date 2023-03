BOMBA AMAZON: oggi l’Apple iPhone 13 lo paghi 140 EURO IN MENO

L'offerta eccezionale è in scadenza quindi approfittane il prima possibile!

Lo smartphone dei vostri sogni oggi è disponibile ad un prezzo mai visto, non potete perdervelo! Correte su Amazon ad acquistare l’Apple iPhone 13 in offerta bomba con uno sconto pazzesco del 15%.

Questo vuol dire che potrà essere vostro a soli 799 euro, quindi con un risparmio di ben 140 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode e piccole rate con Cofidis al check-out. In più, per averlo già domani direttamente a casa vostra, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Un’occasione del genere è davvero irripetibile ma non perdete tempo, la promozione è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple iPhone 13: caratteristiche e funzionalità

L’Apple iPhone 13 è lo smartphone perfetto per lavorare, scattare foto, creare video indimenticabili e divertirsi in ogni luogo e momento della giornata.

È dotato di Display Super Retina XDR da 6,1 pollici ancora più brillante: si vede benissimo anche quando c’è il sole, non impatta sulla batteria e resiste ad acqua, schizzi e polvere. Ha una capacità di memoria da 128 GB così da poter archiviare file di qualsiasi genere.

La risoluzione delle foto è eccezionale grazie all’evoluto sistema a doppia fotocamera da 12MP (grandangolo e ultra-grandangolo) con Stili fotografici, Smart HDR 4 e modalità Notte. La registrazione video HDR a 4K con Dolby Vision garantisce la produzione di filmati impeccabili e realistici. In più potrete giocare a fare i registi sfruttando la Modalità Cinema che crea profondità di campo smart e spostamento automatico della messa a fuoco nei video.

Lo smartphone garantisce un’autonomia elevatissima: in questo modo potrete utilizzarlo senza pensieri per tutta la giornata avendo addirittura a disposizione fino a 19 ore di riproduzione video con una sola carica.

Ad oggi l’Apple iPhone 13 è in offerta bomba con uno sconto pazzesco del 15%. Correte su Amazon per risparmiare subito 140 euro sul cellulare dei vostri sogni!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.