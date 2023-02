BOMBA AMAZON: Monitor PHILIPS da 34 pollici a 120 EURO IN MENO

Il display dalle prestazioni elevatissime è in offerta speciale, approfittane prima che vada a ruba!

Il display dei tuoi sogni esiste ed oggi lo trovi su Amazon ad un prezzo davvero incredibile. Parliamo del Monitor Console Gaming marcato Philips, disponibile con uno sconto bomba del 24%.

Il dispositivo top di gamma potrà essere tuo a 369 euro, quindi con un risparmio eccezionale di 12o euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita ed è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate mensili con Cofidis al check-out. Per averlo direttamente domani a casa tua, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratuiti, successivamente il rinnovo è automatico a soli 4,99 euro al mese. Sbrigati, un’occasione così non si era mai vista!

Monitor Gaming Philips: caratteristiche e funzionalità

Il Monitor Console Gaming marcato Philips da 34 pollici offre prestazioni elevatissime per esperienze immersive sia durante lo streaming di film che nei giochi interattivi.

Il dispositivo di ultima generazione offre immagini ultra grandicole quadruple HD a 3440 x 1440 pixel, con elevata densità di pixel e ampi angoli di visione. In più il formato immagine UltraWide 21:9 consente una maggiore produttività con più spazio per la visualizzazione affiancata e colonne di tabella più visibili.

È dotato di una connessione USB-C con alimentazione attraverso la quale è possibile caricare direttamente il dispositivo compatibile. Il connettore è sottile e rotante, e permette di guardare video ad alta risoluzione anche mentre il dispositivo è sotto carica.

Il display è perfetto non solo per l’intrattenimento, ma anche per portare a termine progetti lavorativi complessi grazie alla Tecnologia MultiView che può abilitare due dispositivi connessi attivi e visualizzarli in contemporanea.

Approfitta il prima possibile dell’offerta super sul Monitor Console Gaming marcato Philips: oggi è disponibile su Amazon con uno sconto bomba del 24%, quindi a soli 369 euro. La spedizione è gratuita e il pagamento può essere effettuato anche in comode rate mensili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.