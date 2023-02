BOMBA AMAZON: iPhone 13 da 128GB a meno di 800€

Super bomba Amazon per questo iPhone 13 da 128GB di colore azzurro con il 15% di sconto per averlo a meno di 800€. Affrettati, l'offerta scade a breve.

Iconico, inarrivabile, e da oggi persino in sconto: iPhone 13 da 128GB nel suo meraviglioso colore azzurro è su Amazon con il 15% in meno dal suo prezzo di listino. Acquistalo subito.

Appassionati Apple, al rapporto: qui abbiamo un’offerta che è impossibile rifiutare, per citare un famosissimo film del passato. Ebbene sì, Amazon ha applicato il 15% di sconto su un modello eccezionale di casa iPhone: l’iPhone 13 da 128GB di colore azzurro, per sole 799€. Un’offerta che non durerà molto e che devi assolutamente accaparrarti prima che sia troppo tardi! L’iPhone 13 è un fuoriclasse, con un display superluminoso e un design robusto, un comparto fotografico eccezionale e un chip fra i più veloci di sempre.

Foto incredibili, filmati in 4K con stabilizzazione dell’immagine come un film di Hollywood, una batteria con un’ottima durata e una tecnologia che lo rende resistente all’acqua. I suoi bordi in allumino aerospaziale sono più duraturi e proteggono ancora meglio il tuo nuovo iPhone.

Divertiti con la modalità cinema anche sulla fotocamera frontale TrueDepht

Il suo vero punto di forza sono foto e filmati, e questi ultimi sembrano davvero quelli di una videocamera professionale del cinema. In effetti, la funzione più bella è proprio quella chiamata “cinema”, che puoi applicare anche nella fotocamera frontale. Il nuovo design diagonale delle fotocamera dà più spazio al grandangolo e al sensore, per foto ancora più spettacolari e una stabilizzazione ottica assurda che copre anche i dettagli delle zone buie delle foto. La batteria dura fino a 19 ore di riproduzione di video con una sola ricarica, e il chip A15 lo rende super fluido anche per videogiochi e non solo.

Fatti un regalo incredibile: acquista Apple iPhone 13 azzurro da 128GB su Amazon approfittando del 15% di sconto per pagarlo unicamente 799€.

