BOMBA AMAZON! Il Pc per gaming Acer oggi lo paghi 900 EURO IN MENO!

L'offerta assurda è valida ancora per poco, non fartela scappare

Scatenarvi con i vostri videogiochi preferiti non sarà mai più come prima con il Pc portatile per gaming Acer Predator Helios 300! Oggi il dispositivo di ultimissima generazione è in offerta assurda su Amazon con uno sconto bestiale del 36%.

Potrete acquistarlo a 1.599 euro, risparmiando addirittura 900 euro sul prezzo di listino! La spedizione è gratuita e la consegna può essere effettuata anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, per velocizzare i tempi, basterà attivare un abbonamento Amazon Prime: i primi 30 giorni di prova sono gratis, successivamente il rinnovo è automatico a soli4,99 euro al mese. Un’offertona del genere è davvero imperdibile: correte su Amazon ad ordinare il vostro nuovo pc, i pezzi stanno andando a ruba!

Pc portatile per gaming Acer: caratteristiche e funzionalità

Il Pc portatile per gaming Acer Predator Helios 300 garantisce un’esperienza di gioco immersiva e straordinaria, accontentando qualsiasi esigenza.

Innanzitutto è dotato di un display 15.6″ IPS FHD con formato 16:9 e refresh rate di 165 Hz che offre un gameplay fluido, vibrante e dinamico su uno schermo dai colori intensi e realistici. Le schede grafiche più recenti sono basate sull’architettura NVIDIA di seconda generazione che vi permetteranno di entrare letteralmente all’interno del gioco.

La tastiera retroilluminata RGB per singolo tasto con tecnologia Mini LED è più luminosa, richiede meno energia e ha una maggiore uniformità dei colori rispetto alle tastiere dello stesso genere. In più, grazie alla funzionalità PredatorSense, è possibile personalizza la gamma di colori in base al tuo gusto.

Il portatile super performante è dotato anche di una capacità della memoria RAM pari ad 1 TB quindi sarà possibile archiviare qualsiasi tipologia di file e giocare con tutti i giochi che preferite. Ad oggi il Pc per gaming Acer Predator Helios 300 è in offerta assurda su Amazon con uno sconto bestiale del 36%. Potrete acquistarlo a 1.599 euro, risparmiando addirittura 900 euro sul prezzo di listino: approfittatene subito, è un’occasione davvero imperdibile!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.