BOMBA AMAZON: Friggitrice ad aria a MENO DI 50 EURO!

Lo sconto eccezionale del 45% è valido ancora per pochissimo, non c'è tempo da perdere

Da oggi potrete preparare piatti croccanti e gustosi senza utilizzare l’olio, e quindi risparmiando moltissime calorie. Basterà utilizzare la Friggitrice ad aria marcata Ardes, ora disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto top del 45%.

Ancora per poco l’elettrodomestico da cucina è acquistabile a soli 47 euro, anziché 84 euro, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, procedendo con l’ordine, avrete diritto ad un’ulteriore promozione che vi permetterà di attivare o estendere gratuitamente il vostro abbonamento Amazon Prime per 12 mesi, oltre ad ottenere fino a 225 euro di Buoni Regalo Amazon.it. L’offerta è davvero straordinaria, non c’è tempo da perdere!

Friggitrice ad aria Ardes: come friggere in modo sano e gustoso

La Friggitrice ad aria marcata Ardes permette una cottura sana grazie alla frittura senza olio, quindi con pochissimi grassi.

Il dispositivo cuoce in maniera uniforme e rapida grazie alla tecnologia Rapid Air che permette di generare un flusso di aria calda. In più, è possibile utilizzare fino all’80% di olio in meno, limitando non solo i consumi ma anche i cattivi odori in cucina.

La temperatura è regolabile da 80 a 200 °C: in questo modo è possibile scegliere se cuocere alla griglia, friggere o arrostire i tuoi piatti preferiti. Ha una capacità di due litri quindi può essere sfruttata per preparare più porzioni contemporaneamente, accontentando tutta la famiglia.

La modalità di utilizzo è semplicissima grazie al pannello comandi touch con display LCD, alla maniglia antiscottatura e ai piedini antiscivolo che garantiscono la massima sicurezza. Inoltre il cestello è lavabile in lavastoviglie quindi pulirlo sarà un gioco da ragazzi.

Ad oggi la Friggitrice ad aria marcata Ardes è disponibile su Amazon in offerta bomba con uno sconto top del 45%. Ancora per poco l’elettrodomestico da cucina è acquistabile a soli 47 euro, compresa spedizione gratuita. L’occasione è davvero eccezionale, non perdete tempo!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.