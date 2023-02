BOMBA AMAZON: Forno elettrico De’Longhi in SUPER SCONTO (offerta limitatissima)

L'alleato perfetto in cucina ad oggi è disponibile ad un prezzo stracciato

Cucinare tutto quello che volete sarà un gioco da ragazzi con il Forno elettrico Sfornatutto marcato De’Longhi! L’elettrodomestico da cucina multifunzionale e potente adesso è in offerta speciale su Amazon con uno sconto super del 28%.

Ciò vuol dire che potrete acquistarlo a soli 116 euro, risparmiando quasi 50 euro sul prezzo di listino. La spedizione è gratuita con consegna garantita anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più è possibile effettuare il pagamento anche in comode rate con Cofidis al check-out. Approfittatene il prima possibile, la promozione è limitatissima!

Forno elettrico Sfornatutto De’Longhi: massima capienza ed efficienza

Il Forno elettrico Sfornatutto marcato De’Longhi è l’alleato perfetto in cucina in quanto garantisce la cottura rapida ed impeccabile di qualsiasi tipo di ricetta.

È dotato di una potenza da 1400 W e una capacità enorme da 14 litri. È possibile preparare alla perfezione tutte le pietanze che si preferiscono grazie al termostato regolabile da 100 a 220 gradi centigradi. La modalità di utilizzo è facilissima grazie al pannello intuitivo con tre manopole multifunzione.

L’interno è antiaderente con luce in dotazione. L’apparecchio ha a disposizione anche un timer da 120 minuti e una luce “Forno pronto” che si accende al raggiungimento della temperatura impostata. Sono incluse nella promozione due griglie e un vassoio raccogli briciole.

Anche i principianti in cucina potranno usare il fornetto senza alcun problema sfruttando le cinque differenti funzioni tra cui scegliere per una preparazione perfetta dei piatti: cottura ventilata, cottura tradizionale, grill, funzione scongelamento e mantenimento in caldo.

Ad oggi il Forno elettrico Sfornatutto marcato De’Longhi è in offerta speciale su Amazon con uno sconto super del 28%. Ciò vuol dire che potrete acquistarlo a soli 116 euro, risparmiando quasi 50 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione è gratuita. Si tratta di un’offerta ghiotta da non farsi assolutamente sfuggire!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.