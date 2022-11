Bollitore in vetro Philips in SUPER SCONTO su Amazon

Il bollitore in vetro Philips al 53% di sconto solo su Amazon. In pratica puoi acquistarne due al prezzo di uno.

Se anche tu in questo periodo dell’anno sei “team copertina e tisana” abbiamo un’offerta che non puoi proprio lasciarti sfuggire. Il bollitore in vetro Philips al 53% di sconto solo su Amazon. Un prodotto del valore di 59,99 euro può essere tuo a soli 28,07 euro. In pratica acquistandolo adesso risparmi più di 31 euro.

Approfitta della mega offerta per acquistarne due al costo di uno e regalalo a chi come te ama trascorrere l’inverno sorseggiando bevande calde.

Bollitore in vetro Philips, un elettrodomestico indispensabile in casa

Un bollitore non serve di certo solo per preparare tè e tisane, basti pensare a tutte le preparazione per cui è utile acqua ben calda, come preparare il latte per un neonato o del veloce cous cous per pranzo. Avere un elettrodomestico di questo genere in casa, ancora di più se puoi averlo ad un prezzo bassissimo, ti farà risparmiare un sacco di tempo. Niente fornelli e pentole da lavare, farai tutto con un unico prodotto.

Il bollitore in vetro Philips che proponiamo in super offerta è utilissimo in cucina perché innanzitutto è più grande rispetto al consueto. Con una capienza di 1,7 litri consente di preparare in una sola volta ben 7 tazze di acqua calda. Poi la resistenza piatta di questo prodotto lo rende super efficiente e garantire una bollitura ultrarapida.

Questo bollitore è poi dotato di una spia luminosa con luce a LED che ti informerà, illuminandosi, quando l’elettrodomestico è in funzione. Inoltre è realizzato con una tipologia di vetro altamente resistente che ne assicura un’elevata durabilità.

Infine il bollitore in vetro Philips è facilissimo da pulire grazie al coperchio a molla con ampia apertura. E poi non ci sarà il minimo rischio di scottature poiché in quanto il pulsante di apertura è progettato per evitare il contatto con il vapore e il manico è ergonomico e realizzato con materiale isolante che non si riscalda.

E poi con questo design moderno il bollitore in vetro Philips impreziosirà la tua cucina, approfitta dell’incredibile sconto del 53% ora su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.