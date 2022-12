Bollitore elettrico ThermoSense: OTTIMA IDEA REGALO

Bollitore elettrico ThermoSense, un regalo per la nonna, la mamma o chiunque ami preparare tè e tisane in inverno. Acquistalo su Amazon con lo sconto del 28%

Ebbene sì è proprio quel periodo dell’anno, quello in cu stai lì a scervellarti per trovare il regalo di Natale perfetto ma proprio non ti viene in mente nulla. Ecco un piccolo aiuto e l’idea regalo che ti mancava: il bollitore elettrico ThermoSense. Acquistalo ora su Amazon ad un prezzo davvero conveniente.

Difatti con il 28% di sconto dal prezzo iniziale di 50,90 euro lo pagherai solo 36,90 euro risparmiando 14 euro, che non solo affatto pochi. Non solo per l’utilità quotidiana regalando questo prodotto regali un design unico e di altri tempi.

Il bollitore elettrico ThermoSense ha una potenza di 2200 W e questo garantisce un’ebollizione senza attese. La sua capacità è di 1,8 litri, questo significa che è possibile preparare, in una sola volta, fino a 8 tazze di tè, tisane o della vostra bevanda calda preferita.

Inoltre è presente un misuratore di temperatura integrato al bollitore che ti permette di vedere praticamente in ogni momento a quale temperatura si trova l’acqua e capire anche le tempistiche che occorrono per la tua preparazione. Ovviamente questo bollitore è dotato di un sistema di sicurezza che fa sì che questo si spenga automaticamente quando l’acqua bolle ma anche di un indicatore luminoso che si illumina quando è in funzione.

Il bollitore elettrico ThermoSense ha un design unico, è davvero molto elegante e puoi scegliere tra diverse colorazioni dalle sfumature pastello. Inoltre è realizzato in acciaio inox quindi è molto resistente alla corrosione ed è duraturo nel tempo. Questo prodotto è poi dotato di una base girevole a 360° che ne consente l’utilizzo sia a destrimani che mancini.

Acquista ora il bollitore su Amazon approfittando dello sconto del 28% e regalalo a chi vuoi per un Natale ricco di calde tisane e infusi di ogni genere.

