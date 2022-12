Bollitore elettrico IN OFFERTA su Amazon

Il bollitore elettrico rientra tra quegli elettrodomestici che non possono mancare in una casa. Acquistalo ora su Amazon in offerta.

Soprattutto in inverno avere in casa un bollitore elettrico è molto utile. Con questo elettrodomestico preparare pasti per neonati oppure gustare ottimi tè e tisane è davvero un gioco da ragazzi. Ora puoi acquistarlo su Amazon con uno sconto del 17% e, dal prezzo iniziale di 35,99 euro, pagarlo solo 29,13 euro.

La linea Amazon Basics mette a disposizione un prodotto di ottima qualità e soprattutto funzionale nella vita di tutti i giorni.

Un bollitore elettrico portatile e in acciaio inox perfetto per la tua casa

Il bollitore elettrico della linea Amazon Basics ha una capacità di 1,7 litri, una potenza di 2000 W ed è in acciaio inox. La sua caratteristica principale, e fondamentale, è quella di far bollire l’acqua in maniera molto veloce. Questo consente di preparare tè, zuppe istantanee, cioccolata calda, caffè solubile e molto altro davvero in pochissimi secondi.

Inoltre è possibile togliere il bollitore elettrico dalla base e servire, in questo modo, le bevande comodamente al tavolo grazie al manico in plastica resistente al calore. Il suo design è compatto e salvaspazio, quindi non vi ruberà spazio eccessivo in cucina. Ed è dotato di un sistema molto utile per avvolgere il cavo.

Nella confezione è poi incluso un filtro removibile, un indicatore di livello dell’acqua e una resistenza nascosta. Infine sono disponibili funzioni di sicurezza quali lo spegnimento automatico e la protezione contro il funzionamento a secco.

