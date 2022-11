Bollitore elettrico in offerta con il BLACK FRIDAY

Riscalda l'acqua con velocità e semplicità, con il bollitore d'acqua elettrico di Russell Hobbs

Un ottimo prodotto ad un prezzo conveniente? Il bollitore d’acqua elettrico è ciò che cerchi. Approfittando del BLACK FRIDAY di Amazon, potrai risparmiare quasi la metà del prezzo per interno, ed acquistarlo a 24,99€. Non lasciarti sfuggire questa offerta, perché un bollitore d’acqua, nelle stagioni più fredde, è l’accessorio di cui non ti stancherai mai.

Risparmia alla grande, e goditi le tue tisane e tuoi infusi senza preoccupazioni. Il bolliture ha finiture in plastica nera di alta qualità, dettagli lucidi e in acciaio inox. E’ elegante e perfetto per stare in casa tua. Semplice da usare, ed efficiente, il bollitore d’acqua elettrico Russell Hobbs è il prodotto che ti stupirà.

Goditi la comodità del bollitore d’acqua elettrico, risparmiando

Potrai avere l’indicazione del livello di acqua per 1/2/3 tazze. Il bollitore Russell Hobbs porta ad ebollizione 1 tazza di acqua in 50 secondi. Inoltre, potrai risparmiare fino al 70% di energia. Non è solo funzionale, ma il bollitore elettrico è anche comodo da usare, grazie al beccuccio per versare l’acqua senza farla fuoriuscire.

Sull’accessorio, è presente anche un doppio oblò per visionare il livello dell’acqua con illuminazione blu. La capacità del bollitore è di 1,7L e la potenza è di 2000-2400 W. Russell Hobbs offre prodotti di alta qualità, stile ed innovazione, in grado di creare momenti deliziosi da poter assaporare. La qualità dei suoi prodotti ti permette di goderti ogni momento della giornata al meglio.

Il bollitore Textures Plus combina 3 aspetti, qualità, funzionalità e design, rendendolo così la scelta ottima per chi vuole un prodotto che sia comodo e pratico all’uso, ma anche bello da esporre in cucina.

Assapora una tazza di the o una tisana rilassante, in pochi secondi, senza dover avere il pensiero di utilizzare fornelli o quant’altro. Con il bollitore d’acqua elettrico Textures Plus, sarà tutto più veloce, senza dover rinunciare però alla qualità. Compralo ora con l’offerta del Black friday Amazon.

