Bollette meno care con questa GENIALATA per termosifoni

Sono facilissimi da istallare e, oltre che a risparmiare energia, sono ottimi per mantenere l'ambiente caldo a lungo

In casa sono molte le accortezze che è possibile adottare per limitare l’inevitabile caro energia, e quindi per ridurre i costi in bolletta. Ridurre la dispersione del calore domestico è, ad esempio, uno degli accorgimenti fondamentali per poter risparmiare soprattutto adesso che le temperature sono in ribasso. I Pannelli termoriflettenti per termosifoni della Radflek hanno questa funzione e su Amazon è possibile acquistarli con uno sconto del 5%, quindi a poco più di 56 euro.

Con l’acquisto di questo prodotto si potrà accedere anche ad una promozione speciale che prevede l’attivazione o l’estensione gratuita dell’abbonamento Amazon Prime per 12 mesi con l’aggiunta di Buoni Regalo Amazon.it fino a 225 euro!

Risparmiare in bolletta con i pannelli termoriflettenti per termosifoni

L’utilizzo dei pannelli termoriflettenti per termosifoni rappresenta uno dei metodi attivi più efficaci e più economici per risparmiare energia in casa. Basti pensare, infatti, che i termosifoni disperdono fino al 40% del calore irradiato perché sono collocati proprio nelle nicchie in corrispondenza delle finestre.

Per limitare questo problema i pannelli della Radflek sono l’ideale: con questi dispositivi il 95% del calore irradiato dalla parte posteriore del termosifone viene riflesso verso l’ambiente, con la conseguente riduzione della trasmissione di calore all’esterno. Cos facendo le stanze si scaldano più velocemente e, una volta raggiunta la temperatura, mantengono il calore per molto tempo anche dopo lo spegnimento del riscaldamento, limitando così i consumi.

L’istallazione è semplice e velocissima: bastano pochi minuti per inserire i pannelli tra la parte posteriore del termosifone e il muro di appoggio. La confezione include 8 pannelli, di grandezza media 60×120 cm, ed 8 strisce. In più sono comprese diverse staffe e pezzi di nastro termico per unire più parti.

Comprare i pannelli termoriflettenti per termosifoni della Radflek rappresenta, quindi, un investimento super economico per avere bollette meno salate pur avendo un ambiente domestico sempre caldo. Su Amazon è possibile acquistarli con uno sconto del 5%, quindi a poco più di 56 euro. La spedizione è completamente gratuita ed è possibile richiedere la consegna presso i punti di ritiro adibiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.