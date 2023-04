Blackview BV7200 Rugged: smartphone super resistente A BASSO PREZZO

Se stai cercando uno smartphone robusto e resistente, ideale per situazioni “estreme”, il Blackview BV7200 Rugged potrebbe essere la scelta giusta per te.

Temporaneamente scontato del 15% su Amazon, offre un’ottima opportunità per acquistare un dispositivo solido a un prezzo conveniente.

Addio graffi e ammaccature con il Blackview BV7200 Rugged

Il Blackview BV7200 Rugged si distingue per la sua incredibile robustezza, aderendo allo standard di protezione internazionale MIL-STD-810H.

È resistente a cadute fino a 1,8 metri, alla polvere e a temperature estreme.

Inoltre, è impermeabile, permettendo di immergerlo fino a 1,5 metri di profondità per un massimo di 30 minuti.

Nonostante la sua resistenza, il BV7200 Rugged è uno smartphone compatto e leggero, pesando solo 288 grammi.

Utilizza il processore Helio G85 e il sistema operativo Doke OS 3.0, basato su Android 12.

La RAM è costituita da 6 GB fissi e 4 GB virtuali, mentre lo spazio di archiviazione è di 128 GB, espandibile fino a 1 TB tramite scheda SD.

Il dispositivo è dotato di una doppia fotocamera posteriore, con una principale da 50 MP e una ultra grandangolare da 8 MP, che offre un’ampia angolazione di visione di 117°.

Lo schermo da 6,1″ ha una risoluzione ad alta definizione (1560 x 720) e offre modalità Ebook e notturna per adattarsi alle tue esigenze di visualizzazione.

Infine, la batteria da 5.180 mAh assicura un’autonomia adeguata per l’uso quotidiano.

In conclusione, il Blackview BV7200 Rugged è un’ottima scelta per chi ha bisogno di uno smartphone particolarmente resistente per attività o sport estremi.

Approfitta dello sconto del 15% offerto da Amazon per un periodo limitato e acquista questo dispositivo a un prezzo vantaggioso.