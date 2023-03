Blackview A55 Pro smartphone Android a MENO di 100€ su Amazon

Blackview A55 Pro è uno dei migliori smartphone in circolazione, soprattutto per il prezzo contenuto.

Se stai cercando uno smartphone economico ma con prestazioni più che accettabili, il Blackview A55 Pro potrebbe essere la scelta giusta per te.

Con il suo prezzo particolarmente contenuto, è sicuramente un’ottima scelta per chi è alla ricerca di un modello senza particolari pretese.

Grazie allo sconto del 15% offerto da Amazon, puoi acquistarlo a meno di 100€.

Blackview A55 Pro: smartphone di ultima generazione a prezzo ottimo

Il telefono ha 7 GB di RAM e un processore Octa-Core P22, insieme a una memoria interna di 64 GB, che garantisce un’esperienza fluida durante l’uso delle app.

Il display HD da 6,5″ con risoluzione di 720 x 1600 offre un’esperienza visiva soddisfacente e il rapporto schermo del 89% ti consente di guardare film e video ad alta definizione in modo confortevole.

Le fotocamere sono da 13 MP (posteriore) e 5 MP (anteriore) e supporta sia lo sblocco facciale che quello delle impronte digitali per una maggiore sicurezza.

Il design minimalista, con uno spessore di soli 9,2 mm e un peso di 196 g, lo rende facile da tenere in mano, mentre la batteria da 4.780 mAh garantisce un’autonomia impressionante, con 480 ore in standby e 28 ore in chiamata.

Il Blackview A55 Pro ha anche funzioni di sicurezza avanzate, come lo sblocco facciale e quello delle impronte digitali, oltre ad essere dotato del sistema operativo Android 11 e dell’OS 2.1 di Blackview, che offre funzionalità aggiuntive come l’intrattenimento a doppia finestra e il Long screenshot.

Considerando il prezzo contenuto, il Blackview A55 Pro offre un ottimo rapporto qualità-prezzo, con specifiche di sistema impressionanti.

Approfitta dell’offerta limitata per acquistarlo a meno di 100€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.