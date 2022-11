BLACK FRIDAY: Vaporetto Polti con 11 accessori in dotazione a META’ PREZZO!

La doppia modalità di scopa a vapore e pulitore portatile permette la pulizia perfetta di tutte le superfici domestiche

Molto spesso i detersivi, a causa di alcuni componenti chimici, possono danneggiare i pavimenti e le superfici domestiche. La Vaporetto della Polti evita questo problema sfruttando solo la forza del vapore per rendere splendente tutta casa. In occasione della Settimana del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare l’elettrodomestico con uno sconto bomba del 50%!

A metà prezzo, e quindi a soli 69,99 euro, avrete a disposizione una scopa a vapore integrata ad un pulitore portatile adatto alla pulizia di ben 15 superfici differenti.

Vaporetto Polti: duplice modalità per la pulizia di tutte le superfici casalinghe

Il marchio Polti è da sempre una garanzia per chi ama prendersi cura della propria casa. La sua Vaporetto offre in un unico elettrodomestico la doppia modalità di scopa a vapore e pulitore portatile che permettono una pulizia perfetta senza l’utilizzo di detergenti.

È dotata di un filtro anticalcare integrato che si utilizza semplicemente con l’acqua di rubinetto preservando l’efficienza del prodotto. La modalità d’uso è semplicissima grazie alla regolazione del vapore e al serbatoio estraibile per un’autonomia di lavoro illimitata. È previsto un riscaldamento rapido dell’acqua in 15 secondi quindi è subito pronta all’uso.

La pulizia di tutti i pavimenti è garantita anche grazie alla Spazzola Vaporforce flessibile e snodata che permette di arrivare dappertutto e può essere utilizzata anche su superfici delicate come il parquet. Inoltre il pratico dispenser nella spazzola Vaporforce permette di deodorare piacevolmente la casa durante la pulizia.

Il pacchetto include ben 11 accessori in dotazione per pulire qualsiasi tipo di superficie in casa: il deodorante per ambienti cattura odori Frescovapor; un kit di 2 panni in microfibra per la pulizia a vapore; un kit con 2 filtri anticalcare per scope a vapore Polti; un kit composto da 6 cuffie in cotone per raccogliere lo sporco che si scioglie durante la pulizia a vapore. Vi ricordiamo che, in occasione della Settimana del Black Friday, su Amazon è possibile acquistare la Vaporetto Polti con uno sconto bomba del 50% quindi a soli 69,99 euro!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.