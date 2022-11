BLACK FRIDAY: le 5 OFFERTE TOP sui migliori attrezzi Bosch

È possibile acquistare con sconti eccezionali gli utensili perfetti per qualsiasi lavoro nell'ambito del fai-da-te

Il marchio Bosch offre la massima garanzia e professionalità per qualsiasi lavoro nell’ambito del fai-da-te, che siano piccole riparazioni o lavori domestici. In occasione della settimana del Black Friday su Amazon sono disponibili tantissimi prodotti in promozione con sconti eccezionali!

Tutti gli articoli sono potenti, facili da usare ed ideali per affrontare senza sforzo qualsiasi progetto: ecco le 5 offerte top da non perdere sui migliori attrezzi Bosch.

Sega universale Bosch Home and Garden

Questa sega universale ha una potenza di 710 W e può essere utilizzata su vari materiali con profondità di taglio nel legno di 150 mm, nell’acciaio di 10 mm e nei tubi di 115 mm. Oggi è acquistabile su Amazon con uno sconto bomba del 40%, quindi a soli 69,99 euro anziché 116,59 euro.

Avvitatore elettrico Bosch

L’avvitatore elettrico Bosch è super versatile ed ha una regolazione continua del numero di giri per avvitare. Il pacchetto contiene anche un adattatore testa ad angolo e un adattatore con testa eccentrica per lavorare vicino ai bordi e intorno agli angoli. È in offerta speciale con uno sconto del 38%, quindi al prezzo conveniente di 58,99 euro.

Pistola incollatrice Bosch Home and Garden

La pistola incollatrice della Bosch ha una capacità di estrusione 20 giri/min e garantisce l’avanzamento automatico della colla per ottenere risultati precisi e veloci. Per il Black Friday, il prodotto è disponibile con il 50% di sconto quindi ad un prezzo dimezzato.

Trapano elettrico a percussione Bosch

Il trapano elettrico a percussione Bosch è compatto, leggero ed ergonomico. L’attrezzo è ottimo per lavorare in comodità e forare senza fatica nella muratura fino a 12 mm e nel legno fino a 25 mm. Oggi è in promozione su Amazon con uno sconto del 21% e spedizione gratuita.

Levigatrice A Rullo Abrasivo Bosch

Questa levigatrice a rullo abrasivo Bosch è super versatile e perfetta per levigare superfici curve, profilate e strutturate in legno o metallo.

Ancora per poche ora il prodotto è in super offerta su Amazon con uno sconto del 29%, quindi al prezzo conveniente di 74,99 euro anziché 106 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.