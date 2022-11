BLACK FRIDAY da urlo: robot da cucina Bosch in super sconto

Il robot da cucina Bosch, con 50 funzioni. Per la tua creatività in cucina, e per una tavola più ricca di pietanze

Cucinare non è mai stato così semplice con gli elettrodomestici Bosch. Grazie al super BLACK FRIDAY di Amazon, il robot da cucina, pratico e versatile, sarà tuo a 129,48€. Non lasciarti scappare questa offerta.

Cucinare è facile e divertente con MultiTalent 8 Bosch, il robot da cucina compatto con più di 50 funzioni, un potente motore da 1250 W e una varietà di accessori per impastare, tagliare, montare in modo rapido. Un solo strumento che racchiude tante funzioni.

Avrai regolazione continua della velocità con indicazione LED e funzione Pulse per lavorare a intervalli regolari e avere risultati ottimali, anche per ghiaccio tritato; lama SuperCut per tagli precisi.

La multifunzionalità del robot da cucina Bosch

Gli accessori possono essere riposti facilmente dentro la ciotola XXL da 3,9 L, risparmiando spazio anche nella cucina più piccola e consentendoti di tenerli sempre a portata di mano. Gli strumenti sono tutti lavabili in lavastoviglie: dischi in acciaio inox reversibili per affettare e grattugiare, disco per patatine fritte, lama per impastare, frusta per montare e per impasti.

Scatena la tua creatività e lasciati ispirare dalle funzioni del robot da cucina Bosch. Avrai a disposizione tanti accessori, per creare tanti piatti diversi. Potrebbe essere un buon modo per approcciare alla cucina, perché ti basta un solo robot per avere a disposizione una varietà di pietanze. Non hai più scuse, non potrai più rinunciare a cucinare perché non hai spazio in cucina, o perché non hai praticità nella preparazione di cibi: con il robot da cucina Bosch tutto diventa più semplice.

Approfitta ora del Black friday, per risparmiare il 45%. Scopri tutte le funzioni del robot da cucina Bosch ed inizia a pensare a cosa mettere in tavola il giorno di natale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.