BLACK FRIDAY anche per i cani: collare luminoso in sconto

Collare luminoso per cani di Nobleza, in grado di mettere al sicuro il tuo animale in qualsiasi ora del giorno e della notte, grazie alla sua visibilità

Nobleza ha creato un prodotto ottimo per la sicurezza del tuo animale domestico: Led collare luminoso. Con il BLACK FRIDAY, il collare luminoso arriva ad avere un prezzo imbattibile: con il 40% di sconto, infatti, potrai acquistarlo alla piccola cifra di 7,79€. Metti in sicurezza il tuo cane, senza gravare sulla tua economia, ed acquista Led collare ora in offerta.

I collari per cani Nobleza LED forniscono la massima visibilità e sono costruiti per durare, così il vostro cane sarà visto al buio con largo anticipo, fornendo protezione da veicoli e altri pericoli inaspettati durante le passeggiate notturne. Il collare leggero per cani è fatto di fettuccia di poliestere e c’è una fibra ottica TPU piatta in esso. La batteria è ricaricabile tramite USB, E può lavorare circa 5 ore continuamente, dopo la carica completa.

Metti al sicuro il tuo cane con Led collare luminoso

Puoi scegliere tra tre modalità di bagliore, e con un semplice click puoi passare da una modalità all’altra, fast flash/steady flash/constant. Scegliere le diverse modalità in base alle diverse occasioni. Il collare è completamente regolabile, per adattarsi a quasi tutte le dimensioni, con una fibbia a sgancio rapido. Hai la possibilità di scegliere tra tre dimensioni, mentre fai il tuo ordine: S, M, L.

Nobleza LED collar ha solo un tasto per controllare la luce. Facile da utilizzare, e leggero da indossare, Led collare luminoso è un’ottima scelta per te e per il tuo cucciolo. Non dovrai più preoccuparti di goderti le serate in compagnia del tuo cane, o le giornate grigie, in cui la visibilità scarseggia, perché con questo collare, potrai vedere il tuo animale domestico fino a 500 metri di distanza.

Nobleza LED Pet Collar è leggero, forte, durevole, e waterproof, e può lavorare in tutte le condizioni atmosferiche. Facile da pulire, da agganciare e sganciare, questo collare per cani è di qualità premium, e vale davvero la pena acquistarlo. Fallo subito, con l’offerta pensata apposta per te, con il Black friday.

