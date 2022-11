Bilancia Smart in OFFERTA: calcolo massa corporea, acqua e tanto altro

Tutte le informazioni sulla tua salute in un unico strumento, con la bilancia intelligente Withings Body Cardio, solo su Amazon ad un prezzo super.

La bilancia intelligente Withings Body Cardio è la bilancia ottima per mantenere la linea. Grazie alle sue funzionalità, ti permette di analizzare la composizione corporea, monitorare la salute cardiaca, l’età vascolare, l’IMC, la massa grassa, la muscolare e l’ossea, e la percentuale d’acqua. Amazon ti dà l’opportunità di averla a casa tua con il 17% di sconto, ad un prezzo super pari a 150,06€.

La bilancia intelligente Withings Body Cardio è la numero 1 al mondo grazie al controllo della salute cardiaca. Con questo fantastico accessorio, ottieni la frequenza cardiaca, oltre ad un’indicazione della tua salute cardiovascolare attraverso la velocità dell’onda di polso. Tale manovra è alquanto innovativa, poiché solitamente riservata all’ambito ospedaliero.

Mantenersi in forma e in salute è facile, con la bilancia intelligente Withings

Con la bilancia Withings puoi avere sotto controllo il peso (kg, lb, st), la massa grassa e la percentuale di acqua, oltre alla massa muscolare e ossea, tutto con estrema facilità e precisione.

Questa bilancia è perfetta come regalo di natale, ma anche per te, per regalarti la cura del corpo che hai sempre voluto. Grazie alla sua capacità, fino ad otto utenti possono pesarsi ed accedere alla cronologia personale del peso, con riconoscimento automatico di ciascun utente da parte della bilancia. Dunque, è uno strumento perfetto anche per una famiglia, perché ognuno di loro avrà il proprio resoconto memorizzato.

Questa bilancia non è un semplice accessorio per controllare il peso e tenere conto dei kg persi o presi, ma monitora ogni fase della vita, e ha due programmi appositamente suddivisi: il Pregnancy Tracker (monitorare l’aumento salutare del peso e ricevere consigli ostetrici) e il Baby Mode, per monitorare i più piccoli della famiglia.

In meno di 30 secondi avrai un reso conto dettagliato della tua forma fisica e della tua salute. L’esclusiva tecnologia Position Control ti guida nella posizione corretta in modo che ogni pesatura abbia una precisione fino a 0,1 kg/0,2 lb. Inoltre, i dati generati da ogni pesatura vengono trasmessi automaticamente all’app Health Mate tramite Wi-Fi o Bluetooth. A te non spetta altro che acquistarla, e al resto penserà tutto lei.

