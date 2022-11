Bilancia da bagno con display: MINIMO STORICO e piccolo prezzo

Compatta, tecnologica e bella da vedere: la bilancia Rowenta Premiss BS1500 è in super offerta su Amazon a soli 12,99€: il minimo storico per la bilancia pesapersone più venduta del web.

L’estate è ormai finita, ma rimanere in forma è un obbiettivo che non ha stagionalità: per questo puoi approfittare dell’incredibile offerta su Amazon per la bilancia da bagno con display LCD Rowenta Premiss BS1500, oggi al suo prezzo più basso di sempre: solo 12,99€ contro i canonici 21,99€. Tra le più apprezzate e vendute per la sua categoria, questa bilancia ha una meravigliosa piattaforma in vetro e una capacità di 160kg, spegnimento automatico e funzionamento a batterie. Un piccolo gioiello di design a un prezzo difficile da credere, per un oggetto imprescindibile in ogni casa.

La bilancia pesapersone Rowenta Premiss BS1500 è semplicissima da usare e una struttura extra-piatta che le permette di “nascondersi” anche negli angoli più impensabili del proprio bagno. Alta solo 2,2cm e con una base di 31x31cm comprendente una bellissima base in vetro temperato, peraltro facilissima da pulire. Non ci sono tasti per l’accensione o lo spegnimento: la bilancia si mette in funzione automaticamente appena si sale sopra.

Bilancia Rowenta Premiss: retroilluminata e super resistente

Oltre al suo design ultra-slim e compatto, la bilancia pesapersone Rowenta Premiss ha una capacità di 160kg e un display LCD retroilluminato che rende visibile e chiaro il peso da visualizzare. Estrema precisione di 100g, l’acquisto su Amazon per soli 12,99€ (prezzo minimo storico per questo oggetto) include anche due batterie AAA per utilizzare immediatamente la bilancia.

Con un display LCD di formato XL per una lettura ottimale, batterie incluse e design ultra slim, non lasciarti sfuggire la bilancia pesapersone Rowenta Premiss BS1500 su Amazon a soli 12,99€ al posto di 21,99€: top di gamma in questa categoria.

