Idea regalo: Bicicletta elettrica OLTRE 200€ DI SCONTO

Utilissima, per niente inquinante, economica e funzionale: la bicicletta elettrica E-Bike con 7 velocità e cambio Shimano è tua con uno sconto di quasi 250€ dal prezzo di listino. Un’occasione unica e irripetibile da non lasciarsi scappare.

Spostarsi in città non è mai stato così semplice: la bicicletta E-Bike Hitway BK8S è la perfetta idea regalo di Natale per te che ami la mobilità alternativa e per chiunque fra i tuoi contatti desideri un mezzo non inquinante ma super funzionale per spostarsi sul tappeto urbano. Una carezza per l’ambiente e una scelta consapevole e intelligente, questa bicicletta elettrica è dotata di un super motore e arriva fino a 25km/h er una portata massima dai 35 ai 70km.

Il design moderno e avveniristico di questa bicicletta elettrica ne integra perfettamente la batteria da 8,4AH sotto al sellino. Basta un click per alzarlo e mettere la batteria in carica senza neanche estrarla. Con un peso totale di soli 25kg, questa E-Bike è la risposta definitiva agli spostamenti veloci.

Con display LCD multifunzionale

La bicicletta elettrica presenta sul manubrio un display LCD multifunzionale per monitorare la velocità, la distanza e anche la carica residua della batteria. Puoi scegliere di utilizzarla in una delle 3 modalità integrate: la modalità elettrica pura, la modalità ciclomotore (50% energia elettrica e 50% potenza del pedale) e anche modalità uomo, 100% potenza del pedale. Non a caso, questo modello è il più venduto su Amazon, e oggi può essere tuo con uno sconto pazzesco di quasi 250€ in meno sul prezzo di listino.

Cosa aspetti? Acquista oggi HITWAY E-Bike bicicletta elettrica approfittando dello sconto shock del 31% e pagandola solo 554.15€ al posto degli 800€ di listino! Ben 245€ di sconto subito attivo su Amazon.

