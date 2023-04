Bicicletta Elettrica HITWAY, MEGA OFFERTA su Amazon!

Solo su Amazon potrai acquistare la Bicicletta Elettrica HITWAY ad un prezzo da favola. Non farti sfuggire questa splendida occasione!

Se sei alla ricerca di un mezzo di trasporto green, a mobilità sostenibile, che possa essere comodo, maneggevole ma al tempo stesso pratico, oggi ti proponiamo l’articolo giusto per te! Solo su Amazon infatti potrai trovare un super offerta la nuovissima Bicicletta Elettrica HITWAY! Potrà essere tua a soli € 799,99 grazie ad un super coupon sconto del valore di € 200,00!

SUPER OFFERTONA SU AMAZON PER BICICLETTA ELETTRICA HITWAY!

La Bicicletta Elettrica HITWAY tipo mountain bike, costruita con telaio in alluminio è fornita in colore nero/verde. Le ruote sono da 20 pollici. L’articolo è pieghevole ed ha un peso di circa 26 kg. Nella confezione viene fornito anche il caricatore per la batteria del mezzo.

L’e-bike Hitway è dotato di un motore da 250 W 36 V, ha una forte alimentazione elettrica. Può facilmente salire una pendenza di 25°. Batteria incorporata sostituibile da 11.2Ah. A seconda della modalità, la portata massima può essere fino a 85-90 km per 4-5 ore con una singola carica. E’ appositamente equipaggiata con super forti pneumatici professionali 3.0 grossi, resistenti all’usura e a prova di foratura. È possibile guidare liberamente in montagna e in città ed esplorare la natura. Potrai divertirti su neve, sabbia e altri luoghi estremi.

La bici Hitway ha un corpo in lega di alluminio, ad alta resistenza e un peso netto di soli 26,6 kg. Il design pieghevole è facile da trasportare e risparmiare spazio. È possibile scegliere tra tre modalità di guida: modalità elettrica pura, modalità manuale e modalità di supporto. In modalità manuale è possibile realizzare un sistema di trasmissione Shimano a 7 rapporti e una trasmissione meccanica. In modalità supporto, sperimenterai un’esperienza di guida inaspettata e veloce.

Le biciclette elettriche HITWAY sono dotate di sospensioni anteriori con ammortizzatori anteriori e ammortizzatori del sedile e pneumatici a bassa pressione ad alta capacità possono anche agire come ammortizzatori aggiuntivi, fornendo più equilibrio e controllo su strade di montagna irregolari. Freni a doppio disco anteriori e posteriori e freni elettronici garantiscono la frenata e la sicurezza come una moto.

Non perdere altro tempo! La Bicicletta Elettrica HITWAY è proprio ciò che stavi cercando e ti sta aspettando su Amazon ad un prezzo veramente incredibile! Potrai acquistarlo a soli € 799,99 usufruendo di un fantastico coupon sconto di € 200,00! Eì possibile anche l’acquisto utilizzando il sistema Cofidis, che ti consentirà di acquistare il prodotto e pagarlo in comode rate mensili.

